De senaste dagarna har Sverige haft den högsta genomsnittliga coronadödssiffran i världen, sett till antal invånare.

Det var efter statistik från Our World In Data som Sverige började toppa listan med flest antal döda i corona per capita. Nyheter24 har tidigare skrivit om det. Allt om det kan du läsa här.

När statsepidemiolog Anders Tegnell fick frågan om siffrorna så säger han att det är svårt att göra en jämförelse när vi är mitt uppe i pandemin.



"INTE RÄTT ATT RÄKNA I PER CAPITA"

Nu menar vaccinforskaren och professorn Matti Sällberg att det inte är rätt att räkna dödsstal i per capita. Anledningen är att det inte ger en rättvis bild.

– Jag tror inte att det är riktigt rätt att räkna per capita. Som det har illustrerats så är ju spridningen olika i olika länder, säger han till SVT.

Professor Matti Sällberg är skeptisk till att räkna coronadöda i per capita. FOTO: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Frode Forland är smittskyddsdirektör på Folkehelseinstituttet. Han säger till Expressen att han håller med Tegnell om att jämförelser just nu är svåra att göra.

