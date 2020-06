SD-nämndeman: ”Vänsterluder är inte kvinnor”

Filiph Sandström, som sitter som SD-utsedd nämndeman i Mellerud, publicerade under tisdagen flera inlägg på Twitter, där han bland annat skrivit "vänsterluder är inte kvinnor" samt kallat transsexualitet en mental sjukdom.

Bildkälla: Twitter

Sandström sitter som nämndeman för SD i Mellerud. Att vara nämndeman innebär att man utses av politiska partier samt sitter med i rättegångar.

Angående inlägget om att kvinnor inte räknas som kvinnor om de röstar på Vänstern, menar han att det handlade om ett skällsord:



– Det var bara ett skällsord med komisk effekt som jag använde emot en person på grund av nivån som hon tidigare satt genom att påstå att en meningsmotståndare skulle ha ”slagit huvudet in i kaklet” istället för att faktiskt debattera de argument som han lade fram, skriver han i ett meddelande till Nyheter24.

Du tycker inte att det är lite opassande med sådana skällsord när du är nämndeman?

– Nej det tycker jag inte. Jag anser att jag har all rätt i världen att prata tillbaka i samma nivå som satts innan.



"Att vara trans är INTE och kommer ALDRIG vara normalt"

Mycket av debatten kring transpersoner pågår just nu i USA, speciellt under Pride-månaden. Men Sandström gjorde det även klart på sin Twitter vad han tycker om just det.

Bildkälla: Twitter

"Det är äckligt att vi normaliserat könsdysfori. Att vara trans är INTE och kommer ALDRIG vara normalt, det är bokstavligen en mentalsjukdom. Om vi inte vill att den västerländska civilisationen ska dö ut så måste vi kämpa för våra kristna värderingar nu mer än någonsin", skriver Sandström i inlägget.

Vad menar du med trans som mentalsjukdom?

– Som jag nämner så anser jag att könsdysfori är en mental sjukdom. Detta stärks dessutom av det höga antalet självmordsförsök bland transpersoner. Eller påstår du att självmordsförsök är något som icke-mentalt sjuka försöker begå?

Du har även skrivit en tweet som lyder "Olof Palme är en bra kommunist... död alltså". Vad menar du egentligen med det?



– Det var enbart mörk humor, vilket framgår rätt så tydligt.

Nyheter24 fick även kontakt med Sverigedemokraternas ordförande för Västra Götaland Norra, Matheus Enholm, som i ett mail skriver:

"Det här är fullkomligt oacceptabla inlägg som inte på något sätt är förenliga med vad vi står för. Interna diskussioner är redan igång, och vi kommer att ta detta vidare för formell hantering."