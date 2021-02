Lista: Lekar och aktiviteter ni kan göra via Zoom

Bara för att vi inte kan träffa våra nära och kära på samma sätt längre betyder inte det att vi inte kan hitta på saker med varandra. Istället för att känna sig ensam hemma och uttråkad – dra ihop ett gäng och kör någon aktivitet på Zoom, Facetime, Hangout, Skype eller Teams!

Här kommer förslag på vad ni kan hitta på:

1. Powerpoint-leken

Leken kan låta krånglig men om ni går in för det blir det otroligt roligt. Man ska förbereda varsin PowerPoint-presentation innan man ses över ett digitalt möte.

Vad man kan göra för PowerPoints:

- Era finaste instagrambilder

- Jag gissar varje persons favoritmåltid

- Rankar mina värsta fyllor

- Denna kändisen har ni likheter med

Sedan under mötet går man laget runt och varje person får ha sin PowerPoint-presentation som man delar under mötet, antingen om sig själv eller om de andra deltagarna. Varje sida innehåller en bild, gärna personliga så det blir mer internt.

2. Klassiskt musikquiz

Man bestämmer i förväg någon som styr musiken. Den personen förbereder en spellista med låtar. Sedan ses man över zoom och kör! Enkelt va? Om man är ett gäng som gillar det konceptet kan man ju ha olika genre varje gång man ses över ett musikquiz.

3. Gissa vad som saknas

Man lägger fram saker så att alla på det digitala mötet kan se. Sedan håller man för kameran och tar bort en sak. Sedan ska de andra gissa vad de är som saknas. Busenkelt och roligt!

4. Photo Roulette

Photo Roulette är en app man kan ladda ned. Den som startar spelet får en kod som de andra deltagarna ska få för att kunna vara med. Sedan när alla är inne kommer det läskiga. Appen väljer ut ett foto från någons kameraalbum och man ska gissa vem ägaren till fotot är.

Efter ett antal bilder så står det vem som hade flest rätt, flest rätt i rad och vem som svarade snabbast.

5. "Hämta en"

Man väljer ut en lekledare i samtalet. Alla har kamerorna avstängda. Lekledaren säger till exempel "Hämta en toalettpappersrulle", då ska alla hämta en rulle i sina hem och inte starta kameran förrän man kan visa upp saken som lekledaren efterfrågade.

Siste man som visar upp saken har förlorat omgången.

6. Yatzy

Man kan spela Yatzy på distans! Alla samlar på sig 5 tärningar hemma och så kör man. En för protokollet och för att ingen ska fuska – ha kamerorna på tärningarna.

7. Bokklubb

Om du och några vänner gillar att läsa böcker. Beställ hem samma bok och samlas över ett digitalt möte och diskutera!

8. Pekleken

Det går faktiskt till och med att köra pekleken via en dator eller telefon. Men det blir inte så bra att peka på skärmen då ingen förstår vem man pekar på. Alla gör istället namnlappar på alla deltagare och så håller man helt enkelt upp det namnet som man tycker passar på påståendet.

Här är 40 perfekta frågor till pekleken

9. Quiz

Gör ett Quiz via Kahoot. Sedan ger du koden till dina vänner när det är dags. Kanske väljer man att samlas på ett digitalt möte varje fredag så turas man om att göra ett quiz. Vill man kan man också välja olika teman för varje quiz.

10. Ölprovning

Någon gör en inhandlingslista till alla med olika ölsorter. Sedan träffas över ett digitalt möte och provar dessa tillsammans. Man kan till och med ha lite kategorier i betygsättningen.

11. "Heads up"

Det finnas massor av appar som heter "Heads up" eller "Guess the word". Där tar man hjälp av sin telefon och väljer först kategori i appen. Sedan gör du så att du inte ser dig själv under mötet. Sen håller du upp din telefon i din panna så kommer det stå till exempel "Igelkott" på. Då ska dina vänner förklara vad du är förutom att säga ordet.

12. Melodikrysset

Samla kompisarna eller släkten en lördagmorgon klockan tio och gör Sveriges Radios Melodikryss. Det går både att skriva ut krysset eller så fyller man i krysset direkt på datorskärmen. Läs mer om krysset här!

13. Namn, plats, djur och sak

Ni turas om att säga en bokstav. Sedan ska varje person komma på ett namn, en plats, ett djur och en sak som börjar på den bokstaven. Första personen som skriver allt detta i chatten på zoom vinner!

14. Beskriv vinet som en kändis

När man dricker av sitt vin ska man förklara vinet till sina kompisar som att man beskriver en kändis. Är det lätt? Har det mycket kropp? Är det starkt? Roliga liknelser och många skratt brukar det generera i.

15. Jag har aldrig

Leken är enkel. Någon säger jag har aldrig och ifall man har gjort det så dricker man. Då ser man på skärmen vilka det är som dricker. Och om man är ensam med att dricka på påståendet? Då är det storytime som gäller, då ska man berätta för gruppen om händelsen.

Lista: Här är 60 frågor till leken "Jag har aldrig"

16. Ska vi slå vad?

Väldigt rolig lek där du kanske får reda på vad dina vänner egentligen tror om dina kunskaper. Man ses i ett digitalt rum. Någon utmanar någon och säger till exempel: "Jag tror att Mattias inte kan göra en bakåtkullerbytta". Då ska alla säga om de tror att Mattias kommer klara det eller inte. Sedan är det upp till Mattias att bevisa sina kunskaper framför kameran.

De som trodde fel om Mattias förlorar.

Läs mer:

3 riktigt pinsamma tabbar på Zoom

Så har pandemin påverkat singlars sexliv