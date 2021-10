Klarna ligger nere i hela EU

Det svenska företaget Klarnas app och betaltjänster ligger nere i hela EU, sedan lördag morgon. Det rapporterar flera medier. Man vet ännu inte vad problemet beror på.

”Vi upplever just nu störningar på grund av ett tekniskt fel. Vi jobbar på att lösa felet så snabbt som möjligt, och under tiden kan kunder uppleva svårigheter att genomföra köp och att logga in i appen. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar.”, skriver Filippa Bolz, kommunikationschef på Klarna, i ett mejl.

Störningarna gäller appen, Klarna Checkout, Klarna Payments, Instant Shopping, One-time Card, Klarna Card och Klarna card 3DS verification, skriver bolaget på sin hemsida.