Breivik vill släppas tidigare – idag prövas fallet i rätten

Den norske terroristen Anders Behring Breivik dömdes för elva år sedan till förvaring, landets strängaste straff, på obestämd tid, men yrkar nu för att bli frigiven tidigare.

Norska åklagarmyndigheten nekade begäran om villkorlig frigivning, då man menade att Breivik fortfarande är samhällsfarlig. Nu tas fallet upp i Telemark tingsrätt. Prövningen inleddes under morgonen och väntas ta tre dagar.

“Med tanke på bakgrunden så är det här ett speciell mål men rättsligt kommer det prövas på precis samma sätt som alla andra”, säger Kristin Bart-Larsen, domare i Telemark tingsrätt.

Breivik, som 2017 bytte namn till Fjotolf Hansen, dödade 77 personer den 22 juli 2011 i ett terrordåd med högerextrema motiv. Åtta personer dog i Oslos regeringskvarter efter att en hemgjord bomb detonerade. Några timmar senare sköt Breivik ihjäl 69 personer på ön Utöya. Dådet är ett av Oslos värsta attentat i Norges efterkrigstid.

Anders Breivik klev in i salen med högerextrem skylt

Rättegången hålls i fängelset och åhörare kan följa den via länk. Tre vittnen ska höras, en psykiater och två personer från Kriminalvården. I ett handskrivet brev som läses upp av riksåklagare Hulda Karlsdottir skriver Breivik: "Jag begär härmed villkorlig frigivning vid slutet av min strafftid".

Breivik kommer under dagen hålla anförande om varför han anser att han ska släppas fri. Nyhetsbyrån NTB har fått tillstånd att filma hela rättegången. Däremot har riksåklagaren begärt om att Breiviks inlägg inte ska sändas. Man menar att detta skulle ge honom en plattform för sitt budskap, vilket inte är önskvärt, säger riksåklagare Hulda Karlsdottir till NTB.

Under morgonens rättegång har Breivik heilat flertalet gånger, och haft med sig A4-papper med texten: " Stop your genocide against our white nation" fastklistrat på sin portfölj. Något som inte uppskattades av domaren som gett Breivik en tillsägelse, skriver NRK.