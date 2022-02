Trots vinterns rekordhöga elpriser är det alltid billigast att köra elbil. Och det gäller oavsett var i landet du bor. Det går att spara 10 000 kronor om året på att köra elbil istället för bensinbil. Det visar en jämförelse Bil Sweden har gjort, rapporterar SVT Nyheter.

Elpriserna har stigit till rekordnivåer under vintern. Och det har även diesel- och bensinpriserna. Bilbranschens organisation Bil Sweden har jämfört drivmedelskostnaden för en normalbilist som kör 1100 mil om året.

Kan skilja 10 000 kronor om året

Resultatet visade att det kan vara fyra gånger så dyrt att köra på bensin som på el. Det kan röra sig om en skillnad på 10 000 kronor om året. Det kan även skilja sig ännu mer om man kör mer än genomsnittet, eller om man endast laddar billig el hemma.

SVT:s sammanställning av analysen visar följande:

- Att köra på bensin: 13700 kronor per år.

- Att köra dieselbil: 10100 kronor per år.

- En elbil som enbart laddas på publika stationer: 7700 kronor per år.

- En elbil i södra Sverige som oftast laddas hemma: 4700 kronor per år.

- En elbil i norra Sverige där elen är billigare kostar: 3500 kronor per år.

Sparar mest på elbil i norra Sverige

Allra störst skillnad mellan kostnad att ladda el och tanka bensin var i norra Sverige. Där var det 9 kronor billigare per mil att köra elbil, förutsatt att bilen laddades hemma. Laddade man på en allmän laddstation var skillnaden 5 kronor per mil. I södra Sverige var det ungefär 8 kronor billigare per mil att att ladda hemma än att tanka en bil med bensin, skriver Dagens Industri.

En elbil har ofta ett högre inköpspris, men jämflrelser visar att månadskostnaden för en elbil ofta är lägre. Analysen från Bil Sweden visar på att de totala ägarkostnader blir lägre då elbilar är billigare i driftskostnader, rapporterar kanalen.