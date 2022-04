Alkoholförsäljningen steg under förra året

Under perioden 2013–2019 har alkoholförsäljningen ökat, mätt i fasta priser, på både Systembolaget och restauranger, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det inträffade en liten dipp under den regniga och solfattiga sommaren 2017, men den var ingenting jämfört med tappet under första pandemiåret 2020. Då minskade försäljningen totalt med sex procent.

Inköpsmönstren förändrades också som en följd av restriktionerna för serveringsställena. Det blev mer inköp på Systembolaget och mindre på restauranger.

Men under 2021 vände försäljningssiffrorna uppåt igen. Helårssiffran hamnade nästan på samma nivå som rekordåret 2019, den var blott knappt en procent lägre.

Ökade på slutet

Ökningen under 2021, jämfört med året innan, började under våren, fortsatte under sommaren och kulminerade under de tre sista månaderna.

"Försäljningsökningen var särskilt markant under årets sista tre månader, då steg den med hela 19 procent jämfört med samma period 2020", säger Thorsten Holzer, statistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Även Systembolaget noterar i sin bokslutskommuniké för 2021 att det varit ett ökat tryck i butikerna. Även ålderskontrollerna av kunder som är 20–24 år har ökat något. Genom att genomföra tusentals kontrollköp i butiker, hos ombud och vid hemleveranser konstateras att legitimation krävdes vid 96,5 procent av inköpen, vilket är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med året innan.

Konsumtionen oförändrad

Systembolaget uppger att man sedan början av pandemin noggrant följt utvecklingen av alkoholkonsumtionen genom månatliga undersökningar. Dessa undersökningar visar att de flesta har en oförändrad konsumtion.

Försäljningsvolymen uppgick till 577 miljoner liter, vilket innebar en ökning med en procent jämfört med året innan. Detta förklarar Systembolaget med att resandeinförsel och restaurangförsäljning har minskat. Intäkterna ökade till 38 120 miljoner kronor, en ökning med fyra procent.

Rörelseresultatet sjönk dock. Det blev 428 miljoner kronor, vilket innebar en minskning med 21 procent.