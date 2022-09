Nytt förslag: Stöd till gasuppvärmda villor

Konkret handlar det om 12 500 hushåll som värmer upp sina villor och lägenheter med biogas och naturgas, som är uppkopplade mot gasnätet i sydvästra Sverige som sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr.

— Vi vill täcka hushållens förbrukningskostnader för gas upp till ett tak under 2022 och 2023. Priskompensationen blir minst 2 000 kronor per hushåll per månad. Men det kan också bli mer, säger Farmanbar till Sydsvenskan.

Åtgärden beräknas kosta cirka 100 miljoner kronor. Det kan jämföras med kostnaden för priskompensationen till elkunder som beräknas gå på 90 miljarder kronor – varav minst hälften är tänkt att gå till hushåll.

Något stöd till företag som drabbas av högre gaspriser finns inte med i det stödprogram som nu föreslås av regeringen. De får nöja sig med högkostnadsskyddet för elförbrukning, som regeringen har föreslagit, enligt energiministern.