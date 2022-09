Elpriserna skenar och de allra flesta oroar sig för hur höga räkningarna kommer bli framöver. Men det finns en hel del enkla åtgärder att göra i hemmet – för att minska elförbrukningen.

– Små åtgärder kan få stor effekt, säger Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig på forskningsföretaget Energiforsk till Nyheter24.

Enkla knepen för att spara el

Energiforsk tipsar om fyra enkla sätt att dra ner på elkostnaderna för privathushåll.

Spola inte av disken innan diskmaskinen

Den stora kostnaden här är att värma vattnet. Att handdiska drar fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin. Välj eco-programmet och skölj inte tallrikar och bestick innan.



Vädra smart

Öppna mycket och vädra under kort period i stället för lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.



Grenuttag med inbyggd strömbrytare. Foto: Jessica Gow/TT

Skippa standby och använd förlängningssladd med strömbrytare

Att ha dator och tv på standby drar ström.



– Man kan försöka anstränga sig för att stänga av apparater, säger Daniel Hirsch.

Då är ett tips att använda grenuttag med strömbrytare. Då är det bara att knäppa av den, istället för att behöva dra ut massa sladdar.

Ställ in rätt temperatur på kyl och frys

Rätt temperatur i kylen är +4 grader och i frysen -18 grader.

