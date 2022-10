Var tredje klarar inte större extrautgift

Fakta: Oförutsedd utgift på 30 000 kronor SEB har låtit Demoskop Inizio fråga drygt 2 000 slumpvis utvalda personer via webben om hur de skulle klara en oförutsedd utgift på 30 000 kronor, och om hur de vill spara extrapengar. Resultatet är statistiskt säkerställt. 41 procent svarar att det skulle vara enkelt att klara den extra utgiften, 28 procent svarar att det skulle vara ganska enkelt. 13 procent svarar att det skulle vara ganska svårt, och 9 procent att det skulle vara mycket svårt. Resten vet ej. Nära 57 procent säger att de skulle ta pengarna från sitt sparkonto. Knappt 11 procent skulle sälja värdepapper. 43 procent svarar att de skulle spara en extra inkomst på 2 000 kronor per månad på sparkonto. 27 procent skulle investera pengarna i värdepapper, 15 procent skulle betala av skulder och 10 procent skulle konsumera för dem. Källa: SEB

SEB låter regelbundet undersöka hur svenskar ser på olika privatekonomiska frågor. Demoskop har nu via webbpanelen Inizio frågat drygt 2 000 slumpvis utvalda personer om ekonomisk buffert och hur motståndskraften mot ekonomiska överraskningar ser ut.

Det visar sig att två av tre skulle klara av en oförutsedd utgift på 30 000 kronor inom en månad, medan en tredjedel av de tillfrågade skulle få svårt eller mycket svårt att betala en sådan summa inom en månad.

Américo Fernández, privatekonom på SEB, tycker ändå att resultatet är överraskande positivt. Många andra har regelbundet gjort liknande undersökningar, bland annat Statistiska centralbyrån (SCB). Enligt SCB:s undersökning från 2020 skulle en av fem inte klara av en oväntat utgift på 12 000 kronor inom en månad.

Men nu handlar det alltså om en större summa, 30 000 kronor.

Bufferten växte under pandemin

— Många har byggt upp ett sparande under pandemin, då man inte har kunnat konsumera. Det är en av de positiva effekterna från de två år då man inte gjort av med pengar.

Fast de ekonomiska smällar som många har räknat på i vinter är betydligt större än 30 000 kronor.

En vanlig familj i villa kan enligt Américo Fernández beräkningar få ökade kostnader på 80 000 kronor, eller till och med mer, om elpriset drar i väg och matpriserna fortsätter att skena.

— Det här visar att många av hushållen faktiskt kan ta en del av en sådan smäll.

Men inte hela. Det behövs pengar från annat håll för att folk inte ska råka illa ut. Hushållen har dock redan blivit mycket försiktigare med sina pengar, konstaterar han.

— Många minskar sin konsumtion, det ser vi redan.

Många behöver ändå stöd

Det har kommit flera olika löften om stöd från politikerna, som minskade amorteringskrav på bostadslån, drivmedelsstöd och elstöd. Det är antagligen många som kommer att behöva det, trots att de har sparat mer under pandemin, tror han.

Just nu är också sparviljan stor, enligt SEB:s undersökning. Om de tillfrågade skulle få en extrainkomst på 2 000 mer per månad skulle den kvick åka in på sparkontot, eller investeras på något sätt. Bara en tiondel skulle sätta sprätt på pengarna.

Dessutom, hela kostnadsökningen har inte kommit ännu. Fler räntehöjningar är att vänta för dem med bolån, och för hyresgäster kommer de med en eftersläpning. Hyrorna ska förhandlas nu, och det kan komma höjningar även nästa år.

Américo Fernández tycker dock att det är ett styrkebesked att så många ändå sparar regelbundet och att två av tre tror sig klara en stor extrautgift.

— Pandemin gjorde att många började spara. 86 procent av våra kunder har något slags månadssparande.

Fast alla kan inte spara nu när utgifterna rusar. Américo Fernández berättar att SEB ser bland sina kunder att de som inlett ett sparande nyligen också är de första att pausa eller stoppa det.