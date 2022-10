Teknikjättar föll tungt på Wall Street

New York-börsen hade en betydligt tyngre handelsdag efter breda lyft under tisdagen. Inget av de tre ledande indexen var på plus när onsdagens handel avslutades.

Flera teknikjättar föll tungt efter att ha presenterat svagare kvartalsrapporter än väntat under tisdagen. Googles moderbolag Alphabet tappade drygt 9 procent och Microsoft sjönk 7,7 procent. Även Spotify föll som en sten efter att ha presenterat större förluster än väntat för tredje kvartalet under tisdagen. Den svenska strömningsjätten tappade 13 procent. Dow Jones industriindex stängde oförändrat medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex föll två procent. Breda S&P 500 tappade 0,7 procent.