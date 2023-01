Svag decembermånad för mathandeln

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker var historiskt höga under 2022 och under december uppmättes den högsta ökningen under året, upp 18,2 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex.

Rensat för prisökningar har 2022 har varit ett historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, enligt ett pressmeddelande:

"När pengarna i plånboken räcker till mindre på grund av prisökningar blir konsumenterna mer priskänsliga. Vi ser ett förändrat konsumentbeteende där det köps färre eller billigare varor. Samtidigt möter butikerna högre kostnader i flera led och det har blivit allt tuffare för en bransch som redan har låga marginaler", säger hon.