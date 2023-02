Flyget i världen väntas återhämta sig 2023

ICAO räknar med att efterfrågan på de flesta rutter under första kvartalet 2023 kommer att uppgå till samma nivåer som under motsvarande period 2019, och att efterfrågan under slutet av 2023 kommer att överstiga 2019 års efterfrågan med 3 procent. Under 2024 beräknas den globala efterfrågan på flygresor öka till 4 procent mer än under 2019.

Prognosen kommer samtidigt som de ledande flygplanstillverkarna Boeing och Airbus har noterat en betydande ökning av flygplansbeställningar.

Under 2022 uppgick det totala antalet flygresenärer i världen till 74 procent av den årliga siffran under året före pandemin bröt ut 2020.

På tisdagen släppte Swedavia statistik som visade att 2,1 miljoner resenärer reste via någon av Swedavias tio flygplatser i Sverige under årets första månad. Siffran innebär en ökning med 90 procent jämfört med samma period i fjol, och är nu på 75 procent av pandemifria 2019-års nivå.