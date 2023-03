Kedjorna fortsätter höja bensinpriset – nu blir dieseln också dyrare

Till skillnad från måndagens prishöjning höjs denna gång även dieselpriset med 10 öre till 22:16 öre per liter.

Prishöjningarna kommer samtidigt som priset på råolja på världsmarknaden stiger från låga nivåer, upp från bottennapp under 70 dollar per fat för så kallad brentolja den 20 mars till dagens pris på drygt 77 dollar per fat.

Kronan – en annan viktig faktor bakom prisutvecklingen i Sverige – har dock stärkts under perioden. Dollarn, som används för att prissätta olja, har sedan den 20 mars blivit nästan 20 öre billigare.

Priset på så kallad biodiesel (HVO100) höjs med 20 öre till 27:77 kronor per liter, medan priset på fordonsgas höjs med 15 öre till 32:50 kronor per kilo.

Etanolpriset lämnas oförändrat.

Lokala prisvariationer kan förekomma och priserna är generellt lägre på obemannade stationer.