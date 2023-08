Miljardsmäll för svenska kyrkan

Svenska kyrkan hade omkring 5,6 miljoner medlemmar under 2022, motsvarande knappt 53 procent av befolkningen.

Den negativa medlemsutvecklingen har pågått under lång tid. Under 1972 var 95,2 procent av befolkningen medlemmar, jämfört med 82,9 procent under 2000 när Svenska kyrkan skiljdes från staten.

Preliminär statistik för första halvåret 2023 visar att omkring 6 800 personer trädde in i Svenska kyrkan under tidsperioden, samtidigt som drygt 18 000 trädde ur.

Källa: Svenska kyrkan