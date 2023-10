Strejkande på Tesla hotas med uppsägning: "Skrämseltaktik"

Sedan midnatt, natten till fredagen den 27 oktober, råder strejk på Teslas anläggningar i Sverige. Enligt IF Metall motsätter sig bolaget att teckna kollektivavtal för de anställda i Sverige.

Konfliktåtgärden innebär strejk och blockad för allt arbete på de berörda arbetsplatserna. Trots vakter har ett antal personer passerat in på arbetsplatsen, något som skulle kunna handla om strejkbryteri.

Enligt Dagens Arbete planerar Tesla för att sätta in strejkbrytare för att ersätta strejkande arbetare.

Hot om indragna förmåner

Det har även cirkulerat uppgifter om att anställda har känt sig hotade av företaget om de skulle gå ut i strejk och det har uppgetts att olika förmåner kan dras in.

— Vi har medlemmar som bekräftar det. Tesla-chefer har hotat med uppsägelser. De har också hotat med att dra in det optionsprogram som Tesla har, där man får aktier under ett visst antal år, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

— När de fick reda på att jag skulle strejka kom chefen fram och sade, bara så du vet, nu får du inga optioner, inga bonusar, ingen semester, inga försäkringar. Det är den skrämseltaktik de kör med, säger en anonym strejkare som Dagens Arbete talat med.

IF Metall ser Teslas agerande som en kränkning mot föreningsrätten.

— Det är brott mot svensk lag, säger Säikkälä.

"Bland det värsta man kan göra"

Han reagerar också starkt på uppgifterna om strejkbryteri.

— Organiserat strejkbryteri är väldigt ovanligt i Sverige. Det har inte gjorts sedan 1920-30-talet. Det är allvarligt och ett hot mot hela fackföreningsrörelsen. Det är bland det värsta man kan göra.

Säikkälä bedömer att en lösning kommer gå att nå i slutändan, men betonar att facket är beredd på att det kan ta tid.

— Det kommer bli en kraftmätning mellan oss nu, och sedan får man hoppas att det innebär att vi kan träffas vid förhandlingsbordet igen.

Konflikten kommer också skada Teslas varumärke, enligt IF Metalls avtalssekreterare.

— Jag tror att det sitter folk på huvudkontoret i Austin och funderar över vad det här gör med Teslas varumärke. Det här är inte bara en nyhet i Sverige, utan den sprider sig i Europa.

Kritik mot sympatiåtgärd

I fredags hotade fackförbundet Transport att stoppa all lastning och lossning av Tesla-bilar i fyra svenska hamnar, som en sympatiåtgärd för att stödja IF Metall.

Arbetsgivarsidan är kritisk och anser att det skadar de medlemsföretag som har kollektivavtal – hamnföretagen och bilverkstäderna.

— Vår grundinställning är att den svenska modellen bygger på att svenska företag har kollektivavtal. Vi ser gärna att även Tesla är en del av detta. Det som är anmärkningsvärt är att IF Metall och Transportarbetareförbundet nu varslar mot våra medlemsföretag som redan har kollektivavtal. Det skadar företag som anstränger sig för att göra rätt och som driver sin verksamhet i tuff konkurrens på marknaden, säger Hanna Alsén, förhandlingschef på Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

TT har sökt Tesla utan resultat.