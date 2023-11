New York-börsen rörde sig kring nollan

— Nu skiftar kampen från inflation till att upprätthålla ekonomisk tillväxt och undvika recession. Räntesänkningar är närmare än vad folk tror, säger Jamie Cox, rådgivare på finansanalysföretaget Harris Financial Group, till Bloomberg.

Dow Jones industriindex föll 0,1 procent medan det breda S&P 500-indexet och tekniktunga Nasdaqs kompositindex båda gick upp 0,1 procent.

I fråga om bolag lämnade detaljhandelsjätten Walmart en sur prognos om framtida vinst. Aktien, som inför torsdagen lyft 20 procent hittills i år, föll 8,1 procent.

Teknikbolaget Cisco Systems lämnade också en rapport som inte rosade marknaden, och aktien dök 9,8 procent.

Varuhuskedjan Macy's vinstprognos föll i bättre jord och aktien stack iväg 5,7 procent.

Högsta på två år

Centralbanken Federal Reserve (Fed) har steg för steg höjt styrräntan till dagens intervall 5,25–5,50 procent – den högsta nivån sedan 2001.

Men på torsdagen kom nya signaler om att höjningarna börjar äta på mer än bara den yttersta svansen av ekonomin. Den närmast osannolikt härdiga arbetsmarknaden visar enligt ny statistik tecken på att kylas ned – vilket Fed siktar på.

Under förra veckan ökade ansökningarna om arbetslöshetsersättning till den högsta nivån på närmare två år. Totalt kom 231 000 nya ansökningar in under veckan, en ökning med 13 000 jämfört med föregående vecka och fler än förväntade 220 000.

Svartsynt byggbransch

Inkluderat äldre ersättningar, som räknas ytterligare en vecka bakåt i tiden, får nu 1 865 000 människor arbetslöshetsersättning i USA. Det ger en ökning med 32 000 personer och var högre än förväntade 1 853 000.

En annan mätning visade att byggbranschens framtidstro fallit till den mest svartsynta nivån i år.

Allt detta gör att många analytiker tror att Fed avstår från att höja när nästa räntebesked kommer den 13 december.

De tre stora indexens tvehågsna rörelser kring nollan kan också ses som en möjlig tillfällig mättnad i ljuset av de stora uppgångarna tidigare i november.