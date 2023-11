Techvärlden i chock efter Altmans petning

Beskedet beskrivs på olika tech- och nyhetssajter som helt oväntat.

Techcrunch.com toppar sin sajt med rubriken "WTF is going on at Open AI?". De benämner beskedet som "den mest oväntade technyheten i år" och frågar sig vad som händer på "världens mest hajpade företag".

De spekulerar vad som kan ligga bakom styrelsens besked att han inte varit "konsekvent uppriktig i sin kommunikation" och nämner att det skulle kunna handla om att Altman inte informerat styrelsen tillräckligt i samband med en större affär, eller att han kanske gått bakom storinvesteraren Microsofts rygg.

Styrelsen har inte velat kommentera ytterligare.

AI:s framtid

Wired.com konstaterar att mannen bakom AI-roboten Chat GPT så sent som för ett dygn sedan framträdde inför hundratals regeringschefer och chefer inom tech och pratade om framtiden för AI. Sajten skriver att Chat GPT gjort Altman till en "techkändis som anlitats av världens ledare för att diskutera framtiden för AI".

Även theverge.com skriver att Altman dygnet före verkat helt avslappnad och ovetande om vad som skulle hända. "Vad som ska hända härnäst kan vi bara gissa oss till", skriver de.

På BBC beskrivs Altman som en av de få personer i världen som haft AI:s framtid i sin hand. "Att han sparkades från Open AI, företaget bakom Chat GPT, var ett lika snabbt som dramatiskt besked."

Intern kritik

Även BBC konstaterar att det fortfarande är oklart vad som ligger bakom styrelsens luddiga formuleringar om att han inte varit "konsekvent uppriktig".

En viss intern kritik fanns enligt uppgifter till Washington Post mot Altman för hans strävan efter vinst och växande ambitioner om ett världsomspännande konsumentföretag. Det ska ha handlat om att företaget skulle "överge sin grundprinciper".

Om det hade något att göra med att Sam Altman sparkades är oklart. Tidningen konstaterar att "hans uppgång och fall från techvärldens mäktigaste hör till de snabbaste i Silicon Valleys historia".