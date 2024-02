Historiskt många konkurser i januari – 57 procents ökning

Historiskt många företag går under. I januari gick 1 110 företag i konkurs, vilket är en ökning med 57 procent sedan januari i fjol.

Det framgår av myndigheten Tillväxtanalys siffror som presenterades på måndagen.

95 procent fler drabbade

Dessutom omfattar konkurserna 95 procent fler anställda än januari förra året.

Konkurserna tog fart redan under hösten 2022 skriver myndigheten, och är en bidragande faktor till den växande arbetslösheten i Sverige.

De stigande priserna, den svaga svenska kronan och de höga räntorna har alla en negativ effekt på den svenska ekonomin och det svenska företagandet.

90-talet är tillbaka

Inte sedan krisåren på nittiotalet har så många konkurser rapporterats under en och samma januarimånad. Senast så här många konkurser inträffade i januari var det 1997.

Det gör att vi just nu genomlever en värre tid än under både finanskrisen 2008 och under pandemin.

Många konkurser i Stockholm

Nästan varannat företag som gick i konkurs var registrerat i Stockholm, skriver myndigheten. Även Skåne och Västsverige är överrepresenterade, vilket är logiskt eftersom de flesta företag i landet är koncentrerade till de tre regionerna.

"Betydande ökningar skedde även i Uppsala län och Västmanlands län", skriver Tillväxtanalys.

Restauranger och barer hårt drabbade

Konkurserna är inte låsta till en särskild bransch.

"I januari ökade konkurserna inom samtliga branscher" skriver myndigheten.

Störst ökning jämfört med fjolåret gjordes inom restauranger, barer och cateringverksamhet. 103 sådana företag gick i konkurs. Det innebär att nästan var tionde företag som stängde igen var ett restaurangföretag.

Det kan jämföras med 44 som gick i konkurs i fjol – en ökning på över 100 procent.

Men även tillverkningsindustri drabbades hårt. I tillverkningsindustrin gick 53 företag i konkurs, jämfört med 29 i januari året innan.

Byggbranschen och fastighetstjänster i kris

Byggindustrin och fastighetsbranschen var de grenar som förlorade flest företag i absoluta tal. Drygt var femte bolag, 227 konkurser, drabbade byggindustrin. Dessutom drabbades 209 företag inom finans- fastighets- och företagstjänster av konkurs – nästan en femtedel av alla konkurser även där.

"Det motsvarar ökningar med 62 procent respektive 51 procent jämfört med januari 2023", skriver myndigheten på sin hemsida.

