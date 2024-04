Krisande Body Shop lägger ner i Sverige

Under en extrainsatt bolagsstämma den 10 april togs beslutet att ansöka om likvidation för The Body Shop Svenska AB. Det framgår av bolagsstämmans protokoll som Market har tagit del av.

”Efter vederbörligt och noggrant övervägande, föreslog och beslutade aktieägaren att bolaget ska träda i frivillig likvidation ….”, står det bland annat i protokollet.

Under en extrainsatt bolagsstämma bestämdes det att svenska The Body Shop ska likvideras. Foto: Chris Young

The Body Shop hade 60 butiker i Sverige

En frivillig likvidation sker enligt Market vanligtvis när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten.

Enligt Bolagsverket är likvidation beslutad och trädde i kraft i fredags, den 19 april.

I februari sattes det brittiska moderbolaget The Body Shop International Limited under rekonstruktion. Kort därefter ansökte The Body Shop om konkurs i bland annat Danmark och USA.

Som mest har Body Shop haft ett 60-tal butiker i Sverige, men den senaste tiden har flera stängt.

Kedjan grundades 1976 av dame Anita Roddick i Brighton i England. Enligt företagets hemsida började det med en liten butik som sålde hudvårdsprodukter i returflaskor. Tanken var att affärsverksamhet skulle utgöra "en god kraft i världen".

Kedjan har omkring 3 000 butiker i 60 länder.

