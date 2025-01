Dieselpriset rusar - bensinpriset förblir oförändrat

Orsaken är bland annat stigande oljepris på världsmarknaden. Ett fat Nordsjöolja har för första gången sedan i somras stigit till över 80 dollar. En svag krona påverkar också.

Bensinpriset ligger dock still på 16,99 kronor.¨

Så påverkas du

Kör du 1 000 mil per år med en förbrukning på 0,7 liter diesel per mil innebär det en merkostnad på 210 kronor per år.

Att fylla en tank med 50 liter diesel kostar 934,50 kronor.

