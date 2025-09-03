Scanias vd drog in 39 miljoner 2024 – nu varslas hundratals

Nyligen förkunnade Scania att 750 tjänster ska bort. Förra året kunde företagets vd dock skatta sig lycklig i och med en saftig ersättning som betalades ut av företaget.

Måndagen den 1 september kom beskedet att den svenska världsledande fordonstillverkaren Scania varslar då hela 750 tjänster ska bort.

Storvarsel väntar – Scanias vd: "Vår värld förändras"

I ett uttalande sa företagets vd och koncernchef, Christian Levin, att företaget måste anpassa sig till omvärldens utveckling, något som låg till grund till storvarslet.

– Vår värld förändras snabbt genom teknisk utveckling, regionalisering och nya marknadsförhållanden. För att förbli starka i framtiden behöver vi anpassa oss, utveckla våra arbetssätt och se över hur vi är organiserade. Detta är ett svårt men nödvändigt beslut för att stärka Scanias konkurrenskraft och för att fortsätta leda övergången mot ett hållbart transportsystem, sa han i pressmeddelandet.

Scanias vd fick 32 miljoner i bonus förra året

För Levin själv ser det dock ljusare ut än för många av de anställda på Scania. Detta då han, enligt en tidigare kartläggning, kunnat inkassera en stadig lön och en rejäl bonus året innan varslet förkunnades, nämligen 2024.

Enligt en kartläggning som tidningen Ingenjören genomfört, där man tittat på vd:arnas inkomst och utdelning under kalenderåret 2024 hamnade Scanias vd högt upp på listan.