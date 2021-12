Decembernotan uppemot 4 000 kronor dyrare

Sällan har väl elektriciteten stått i sådan fokus. Just i dagarna är det visserligen närmast rea, men det har verkligen inte gällt över december som helhet. Prisrekorden har haglat under höst och vinter. I förra veckan slogs alla tiders svenska prisrekord med över fyra kronor per kilowattimme (kWh) i snitt över dygnet i södra Sverige, vilket kan jämföras med vad som tidigare ansågs normalt, kanske runt 50 öre per kWh.

Fakta: Snittpriset i december Elområde, snittpris Nordpool, hushållsfaktura* december Elområde 1 (norra Norrland), 68 öre/kWh, 3 825 kr Elområde 2 (södra Norrland), 68 öre/kWh, 3 825 kr Elområde 3 (Svealand, norra Götaland), 189 öre/kWh, 6 850 kr Elområde 4 (södra Götaland), 196 öre/kWh, 7 025 kr *Baserat på en villakund som förbrukar 20 000 kWh på ett år och 2 000 kWh under december månad. Källa: Nordpool Rekorddyrt Men den absoluta merparten av de som har rörligt elpris betalar ett snittpris över månaden, inte dygns- eller timpriser. Nu är december i det närmaste över. TT har räknat fram det genomsnittliga priset över månaden som då landar på cirka 196 öre per kWh, enligt spotpriset i södra Götaland på elbörsen Nordpool som är det som styr elhandelsbolagens prissättning. Inklusive nätavgift, elskatt, påslag och moms landar det faktiska priset som hushållet får betala för elen på 351 öre per kWh. — Det är den dyraste månaden någonsin, oavsett om man räknar från 2011 då Sverige delades in i fyra elområden eller längre tillbaka, säger Björn Björnson, elanalytiker på elhandelsbolaget Godel. 4 000 kronor dyrare En villaägare som har el som uppvärmningskälla på ena eller andra sättet gör uppskattningsvis av med omkring 20 000 kWh per år. I kalla december bränner villahushållet av med mer än snittmånaden, säg 2 000 kWh. Då landar decemberfakturan på 7 025 kr. Novemberräkningen hamnade med samma antaganden på 4 925 kronor medan motsvarande månadsnotor i fjol ramlade in på runt 3 000 kronor. I Svealandsregionen har snittpriset på elbörsen i december varit nästan lika högt, 189 öre, medan hela Norrland har haft ett genomsnittligt spotpris på runt 68 öre, vilket med alla påslag och skatter ger en total elnota på 4 000 kronor för december. Håller i sig i vinter Och som tidigare, att det är så mycket dyrare i södra Sverige hänger ihop med de dyrare priserna på kontinenten, vilket främst förklaras av de extremt höga gaspriserna (mycket el produceras via gaskraftverk). Men även att de förnybara kraftkällorna i bland annat Tyskland levererat sämre än förhoppningarna och att Sverige har ett par färre kärnkraftsreaktorer ökar känsligheten, enligt Björn Björnson. — Men det är väldigt tydligt kopplat till just gaspriset, säger han. Och den saftiga decembernotan lär inte vara tillfällig. Handeln med elkontrakt för resten av vintern indikerar potentiellt lika höga priser som i december. — Så det är nog klokt att ställa in sig på att det blir lika dyrt som det varit hittills i vinter, säger Björnson. Rent generellt är det främst villakunder som drabbas, lägenhetshushåll gör av med förhållandevis lite el, så där får prisökningarna mer begränsad effekt.