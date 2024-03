Traderas mest sålda produkter 2023 – det toppar listorna

Tradera är en marknadsplats där du kan köpa och sälja begagnat och second hand. Sajten lockar varje dag mängder av människor på jakt efter ett riktigt kap från andrahandsmarknaden. Och att handla just begagnat kan vara både lönsamt och miljövänligt.

Och det går minst sagt bra för bolaget Tradera. Under 2022 redovisade de, enligt Alla bolag, en omsättning på 408 miljoner kronor, en nettovinst på 55 miljoner och tillgångar på hela 150 miljoner.

Knepen att känna till innan på du säljer på Tradera

"Stor efterfrågan på lyx"

Samtidigt som det går bra för företaget har även omsättningen på vissa produkter ökat, vilket bidragit till att miljonbelopp spenderas på sajten.

I en intervju med Nyheter24 berättar Sofia Hagelin, pressansvarig hos Tradera, att en orsak till att vissa produkter efterfrågas mer än andra delvis hänger ihop med att folk vill hitta lyxiga produkter till ett rimligt pris.

– Jag tror att många som redan handlar kläder second hand börjar inse att man inte behöver begränsa sig till garderoben vad gäller second hand-shopping. Det finns en stor efterfrågan på lyx och designervaror inom till exempel klockor, accessoarer och skönhet. Att köpa second hand är ett enkelt sätt att hitta detta till ett bättre pris och dessutom göra något bra för planeten, säger hon och tillägger:

– De allra flesta är mer medvetna om nykonsumtionens baksidor idag och är därför mer positivt inställda till att shoppa begagnat. Sen ska vi komma ihåg att vi har lågkonjunktur och människor har mindre pengar att röra sig med, vilket driver på tillväxten i begagnathandeln.

Sofia Hagelin är pressansvarig hos Tradera. Foto: Pressbild Tradera

Det såldes mest på Tradera 2023

När det kommer till vad som säljer allra bäst finns det flera kategorier som toppade Traderas försäljningslistor under 2023. I ett pressmeddelande har företaget listat skönhetsprodukter, som totalt sett omsatte hela 40 miljoner, vilket innebar en tillväxt i försäljning på 32 procent jämfört med året innan.

Bland skönhetsprodukterna såldes parfym, smink, ansiktsvård-, hårvård-, och hudvårdsprodukter allra bäst.

Hagelin berättar att det fanns andra kategorier som också växte rejält och drog in stora belopp under föregående år.

– Under 2023 var skönhet en av de kategorier som växte allra mest. Vi såg också stor tillväxt inom herrkläder, klockor, solglasögon, samlarbilder och musikinstrument. Att begagnathandeln med skönhet ökar nu kan delvis bero på lågkonjunkturen. Dessutom är många, framför allt unga tjejer, som också är en stor målgrupp för skönhet, ofta miljömedvetna. Vi ser en generell attitydförändring i samhället, där allt fler ifrågasätter sin nykonsumtion och handlar mer second hand.

Försäljningen av skönhetsprodukter omsatte 40 miljoner under 2023. Foto: Claudio Bresciani/TT & Jessica Gow/TT

Parfymmärket som såldes mest på Tradera 2023

Om parfymer toppade försäljningslistorna bland skönhetsprodukter, kanske du även undrar vilka parfymer som var allra populärast att lägga vantarna på?



Dior Giorgio Armani Chanel Yves Saint Laurent Byredo

