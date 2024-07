Du förlorar 3 000 kronor på det här varje år: ”Dålig koll”

De senaste årens skyhöga elräkningar, stigande bolåneräntor och dyra matvaror har gjort att många svenska hushåll fått lära sig att vända på varenda slant för att vardagen ska gå ihop.

Ett sätt att undvika att pengarna rinner iväg är att se över sina stående utgifter, där till exempel onödiga abonnemang ofta kan sluka en hel del.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Flygstrul kostar två miljarder om året

Men det finns också utgifter som är bortom ens kontroll, exempelvis när oförutsedda händelser inträffar.

En sådan händelse är till exempel inställda eller försenade flyg. Enligt en rapport från Konsumentverket orsakar faktiskt just sådana problem kostnader för drygt två miljarder kronor – per år. Det motsvarar, enligt myndigheten, drygt 3 000 kronor per konsument varje år.

Samtidigt är många ovetandes om att de många gånger kan ha rätt till ersättning.

– Konsumentproblem som är kopplade till flygresor är en av de vanligaste frågorna vi får till vägledningen, särskilt under sommarhalvåret när många är ute och reser. Jag märker också att många har väldigt dålig koll på vilka rättigheter de har när flyget blir inställt eller försenat, säger Henric Jonsson, rådgivare vid Konsument Europa, i ett pressmeddelande.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Du kan ha rätt till tusentals kronor

Genom EU:s flygpassagerarförordning finns faktiskt ett omfattande skydd för konsumenter. Till exempel har man, om en flygresa blir inställd och täcks av förordningen, rätt att boka om resan eller få pengar tillbaka.

Många gånger kan man också få ersättning för besväret.

– I vissa fall kan det handla om flera tusen kronor som man kan ha rätt till. Så här lönar det sig verkligen att vara en medveten och aktiv konsument, säger Henric Jonsson i pressmeddelandet.

Via Konsumentverkets flygkalkylator kan man beräkna vilken kompensation man har rätt till.

