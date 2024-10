Inga semesterdagar? Då har du rätt till 10 dagar till med lön

Varje dag går tusentals och åter tusentals svenskar till jobbet. Och varje år tjänas semesterdagar in för att du ska kunna spendera dem när det är dags för lite avkoppling från arbetet. Men vad gäller egentligen kring semesterdagarna?

Nyheter24 har tidigare skrivit om vad som gäller kring semesterdagar, hur många man får spara och hur många som tjänas in varje månad.

Foto: Martina Holmberg/TT

Så tjänar du in dina semesterdagar

Nya semesterdagar delas i de allra flesta fall ut den 1 april varje år, då det markerar det nya semesteråret. Det kan dock skilja sig åt beroende på anställnings- och kollektivavtal på arbetsplatsen.

I genomsnitt tjänas det in cirka 2,08 semesterdagar per månad, vilket resulterar i 25 dagar under året. Av dessa får du spara fem dagar till nästa semesterår – vilket innebär att du startar det nya semesteråret med 30 betalda semesterdagar, 25 dagar + 5 sparade semesterdagar.

LÄS MER: Hur många semesterdagar får man spara? Här är svaret

Har ditt jobb kollektivavtal?

Men det är värt att tänka på att alla arbetsplatser inte har kollektivavtal, andra arbetsplatser kan erbjuda sina anställda fler semesterdagar per år. Det är helt enkelt värt att kontrollera vad som gäller för dig på din arbetsplats.



Men vad händer då om du i en krissituation behöver ta ut fler semesterdagar men inte har några kvar då alla är förbrukade? Vad gäller egentligen då?

MISSA INTE: Pensionärer kan få betala 575 kronor mer – PRO kritiska

Foto: Vidar Ruud/TT

Unionen: Då kan du ansöka om permission

Fackförbundet Unionen skriver på sin hemsida att ledigheten med lön kallas ”Permission”.

"När det finns kollektivavtal finns det också regler som beskriver rätten till kortare ledighet utan löneavdrag. Exempel på situationer är hastigt påkommande sjukdomsfall inom familjen, nära anhörigs dödsfall och begravning", skriver de.

Detta kan även beviljas i andra fall också så som läkar- och tandläkarbesök, eget bröllop eller ens egna 50-årsdag.

Återigen, du som anställd måste höra dig för med arbetsgivaren och ansöka om den här typen av ledighet, och därefter möjligtvis få den beviljad.

MISSA INTE: Fått det här samtalet? Då vill någon lura dig på 2 000 kronor



Då kan du få ledigt i upp till 10 dagar – med lön

I händelse av att du har någon anhörig som avlider så har du, med kollektivavtal, rätt till att ta ut ledighet med lön i högst 10 dagar.

Om en nära anhörig dör så har du rätt till ledighet i samband med dödsfallet, vid en begravning eller gravsättning och i vissa fall även vid en bouppteckning.

Även här bör du kontrollera vad som gäller på din arbetsplats då samma regler inte appliceras i alla kollektivavtal, skriver Pensionsmyndighetens efterlevandeguide på sin hemsida.

"Vissa arbetsgivare har kollektivavtal där du har rätt att ta ledigt med lön i högst tio dagar när någon nära anhörig har dött. Det är inte samma regler i alla kollektivavtal. Kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig", skriver de.

LÄS MER: Det händer med pensionen om du dör tidigt – hit går pengarna



Om en nära anhörig dör kan du ha rätt att få ta ledigt med lön. Foto: Gorm Kallestad/TT

Kommunal-anställd? Det gäller för dig

På Kommunals hemsida skriver de å sin sida att du som arbetstagare måste vara medveten om att du inte har rätt till ledigheten, utan att det är arbetsgivaren som beviljar den om möjlighet finns.

Du som exempelvis arbetar inom kommun, region eller i ett kommunalt bolag kan vid enskilda angelägenheter få din ledighetsansökan godkänd av arbetsgivaren. Det innebär då att du också erhåller lön.

Det kan till exempel vara fall då: