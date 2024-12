De får upp till 14 433 kronor mer i pension – redan på fredag

I tider när det mesta i samhället blivit dyrare har många förmodligen haft det tufft rent ekonomiskt. Då kan ett tillskott till pensionen säkerligen vara mer än välkommet.

Nu kommer Pensionsmyndigheten med positiva besked för dig som pensionsspare.



155 000 personer får höjd pension 2025

Nyheter24 redogjorde nyligen för att försäkringsbolaget Folksam kommer att höja pensionen med 1,6 procent för 155 000 privatpersoner från och med 2025.



Katrin Röcklinger, som arbetar som chef inom affärsområde Liv på Folksam, berättade för Nyheter24 vad bakgrunden till höjningen är, ur deras synpunkt.

– Anledningen till att vi nu höjer den förmånsbestämda tjänstepensionen är att Folksam är ekonomiskt starkt och för att undvika att inflationen minskar värdet på pensionerna. För 2025 kommer höjningen av pensionen bli 1,6 procent vilket motsvarar inflationen mellan september 2023 till september 2024, sa hon då.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Då sätts pensionen in på ditt konto

Pensionsmyndigheten meddelar nämligen att man på fredagen den 6 december kommer att skjuta till hisnande 54 miljarder kronor till pensionsspararnas konto. Ett förmodat välkommet tillskott efter en lång tid av inflation som ökat trycket i plånböckerna runt om i landet.

”På fredag sätts intjänade premiepensionsrätter in på pensionsspararnas konton. Årets insättning är 54 miljarder kronor. Men det är bara en del av insättningarna till pensioner. Under året har också 341 miljarder kronor betalats in för inkomstpensionen. Arbetsgivarna betalar dessutom cirka 260 miljarder kronor i tjänstepensionspremier till sina anställda. Årets totala pensionsrättsinsättning blir därmed cirka 655 miljarder kronor”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Premiepensionen kommer att bokföras för varje person och placeras antingen i fonder som du själv har valt eller i det automatiska förvalet AP7 Såfa.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Vad är AP7 Såfa? AP7 Såfa, eller sjunde AP-fonden som det också kallas, är en svensk statlig myndighet och en av de svenska allmänna pensionsfonderna.

AP7 Såfa är det statliga förvalsalternativet som du har om du inte gjort något eget val av var dina pensionspengar ska förvaltas. ”Det är en färdig fondportfölj som kombinerar risk och trygghet genom livet utan att spararen behöver tänka på det”, skriver AP7 Såfa på sin hemsida. Totalt finns fem fondportföljer som pengarna kan placeras i, som bygger på hur stor eller liten risk man är villig att ta: AP7 Aktiefond AP7 Offensiv AP7 Balanserad AP7 Försiktig AP7 Räntefond Källa: AP7.se

Så mycket kan du som mest få i pension på fredag

2023 genomfördes pensionsinsättningar som totalt uppgick till 615 miljarder kronor, och avsåg då inkomståret 2022. Pengarna fördelades på inkomstpension, premiepension och tjänstepension.



2024 är den siffran istället 655 miljarder kronor.

Insättningen av premiepensionen inleds alltså på fredag den 6 december och gäller för inkomståret 2023 plus ränta som motsvarar 9 093 kronor per sparare i genomsnitt.



– Nu fördelas cirka 54 miljarder kronor i premiepensionsfonder enligt varje persons fondval. Den som vill veta mer om sina fondval inom premiepensionen behöver inte ringa utan kan logga in på pensionsmyndigheten.se. Har man inte gjort något val så sätts pengarna in på AP7 Såfa, säger Estrella Zarate, fondinformationschef på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Den maximala insättningen du kan få är 14 433 kronor.

