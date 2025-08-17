Nyheter24
Försäkringsmissen du inte vill göra – dessa bör teckna ny

Publicerad: 17 aug. 2025, kl. 18:30
Vissa bör undvika en försäkringsmiss.
Vissa bör undvika en försäkringsmiss. Foto: Claudio Bresciani/TT & Tomas Oneborg/SvD/TT

Konsumenternas informerar nu om att många riskerar att göra en stor miss när det gäller en försäkring. Därför uppmanas man att teckna en egen, ny försäkring. Här är individer berörs av uppmaningen.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Att vara försäkrad är alltid bra om oturen är framme. Vare sig det gäller olycksfall, hemförsäkring eller livförsäkring så kan ett tillskott i plånboken vara välkommet om det börjar brinna, en tjuv bryter sig in i bostaden eller om du skadar dig på semestern. 

Du omfattas inte av föräldrarnas försäkring när du flyttar

Det finns dock vissa personer som är i behov av försäkringar som andra kanske klarar sig utan. Samtidigt finns det också försäkringar vissa personer helt enkelt inte bör vara utan.

Enligt Konsumenternas, som erbjuder allmänheten oberoende vägledning inom både bank och finans, är det nämligen så att många unga personer tror att de fortsatt omfattas av föräldrarnas hemförsäkring även när de lämnat föräldrahemmet. Så är inte fallet.

MISSA INTE: Larmet: Pensionärerna klarar sig inte på egen hand

Uppmaningen: Skaffa den här försäkringen

Därför uppmanar de, på den egna hemsidan, alla unga vuxna att skaffa en försäkring när man flyttar. Inte minst om man är student och studerar på annan ort.

– Vi ser att studenter missar att teckna en egen hemförsäkring. Många tror att de omfattas av föräldrarnas försäkring när de har flyttat hemifrån men det är en missuppfattning, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, i ett pressmeddelande. 

MISSA INTE: Dessa svenskar kan få 33 600 i ersättning – från 4 augusti

"En onödig utgift"

All form av försäkringsskydd via hemförsäkringen upphör när man flyttar. Därför krävs det att man tecknar en egen, oavsett om man har ett förstahandskontrakt, bor i andra hand eller har köpt sin första bostad.

– För studenter är hemförsäkringen det allra viktigaste skyddet. Den kan kännas som en onödig utgift, men är en väldigt klok investering. Den kan täcka höga kostnader som du annars måste stå för själv. Att stå utan försäkring kan bli mycket dyrt.

MISSA INTE: Få ut 5 000 i månaden – så mycket måste du spara

Undvik den typen av försäkring

Utöver att skydda bostaden mot oförutsedda händelser så kan hemförsäkringen dessutom ge ersättning vid brand, vattenskador och inbrott. Men även delar så som reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.

Avslutningsvis uppmanar Konsumenternas till att du som ung vuxen ska undvika att teckna produktförsäkringar på exempelvis en telefon, dator eller surfplatta. Då är det bättre att satsa på en heltäckande hemförsäkring med allris, även kallad drulleförsäkring, som skyddar alla dina saker.

LÄS MER: Varannan bilist bryter mot den här lagen i trafiken

