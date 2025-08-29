Nyheter24
Skatteverket uppmanar alla som ska förnya id-kortet: "Tänk"

Publicerad: 29 aug. 2025, kl. 07:30
Skatteverkets app och id-kort.
Skatteverket uppmanar alla svenskar som ska skaffa id-kort. Foto: Henrik Montgomery/TT & Jessica Gow/TT

Om du går i tankarna på att förnya id-kortet bör du tänka på fyra saker för att slippa strul med väntetid och kö. Det menar åtminstone Skatteverket själva.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Titt som tätt vänder sig svenska myndigheter till allmänheten för att dela information, uppmaningar eller till och med varningar.

Nyheter24 rapporterade nyligen om att Skatteverket skickat ut påminnelser till 292 000 svenskar. Anledningen är att de har pengar att betala in till myndigheten.

LÄS MER: Skatteverkets påminnelse till 292 000 svenskar

Skatteverket riktar uppmaning till allmänheten

Under torsdagen valde samma myndighet att vända sig till allmänheten återigen. Den här gången via den egna Facebook-sidan. 

På plattformen har de nämligen delat en uppmaning till alla de svenskar som ämnar att förnya sitt id-kort.

"Minska kötiden när du ska förnya ditt id-kort – tänk på det här!", skriver de inledningsvis. 

MISSA INTE: Hon slår larm: Pensionslyftet är inte tillräckligt

Skatteverket: Tänk på dessa fyra sakerna

Myndigheten passar även på att lista fyra punkter alla bör tänka på för att minska väntetiden innan du kan få ut ditt nya identifikationskort. 

  1. Kontrollera alltid giltighetstiden på ditt befintliga id-kort och förnya det i god tid så att det befintliga inte hinner bli ogiltigt. 
  2. Se alltid till att du har en giltig id-handling med dig när du ska förnya ditt id-kort.
  3. Ta med kvitto eller eventuellt kontoutdrag på att du betalat själva ansökningsavgiften. Den ligger på 400 kronor 2025 och gör så att Skatteverket utreder ansökan. Är ni flera som behöver nytt id-kort krävs det en ansökan och en inbetalning per person.
  4. För att du inte ska stöta på strul krävs det att servicekontoret du valt också utfärdar id-kort. Kontrollera detta!

LÄS MER: Svenska yrkena där flest är sjuka 2025 – nya siffror

