Skatteverket uppmanar alla som ska förnya id-kortet: "Tänk"

Om du går i tankarna på att förnya id-kortet bör du tänka på fyra saker för att slippa strul med väntetid och kö. Det menar åtminstone Skatteverket själva.

Titt som tätt vänder sig svenska myndigheter till allmänheten för att dela information, uppmaningar eller till och med varningar.

Nyheter24 rapporterade nyligen om att Skatteverket skickat ut påminnelser till 292 000 svenskar. Anledningen är att de har pengar att betala in till myndigheten.

Skatteverket riktar uppmaning till allmänheten

Under torsdagen valde samma myndighet att vända sig till allmänheten återigen. Den här gången via den egna Facebook-sidan.

På plattformen har de nämligen delat en uppmaning till alla de svenskar som ämnar att förnya sitt id-kort.

"Minska kötiden när du ska förnya ditt id-kort – tänk på det här!", skriver de inledningsvis.

Skatteverket: Tänk på dessa fyra sakerna

Myndigheten passar även på att lista fyra punkter alla bör tänka på för att minska väntetiden innan du kan få ut ditt nya identifikationskort.

