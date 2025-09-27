Nya pensionsregler 2026: Då kan du inte ta ut allmän pension

Fakta: Så styr riktåldern din pension

Inkomstpension och premiepension kan du ta ut tidigast tre år före din riktålder. Det finns vissa undantag för dig som omfattas av övergångsregler.

Garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kan du tidigast få rätt till från och med din riktålder.

Tjänstepensionen påverkas inte av riktåldern. När du kan ta ut den beror på vilket tjänstepensionsavtal du tillhör.

Formellt införs definitionen "riktålder" först nästa år, men den har redan börjat att användas som begrepp, ett slags norm. Riktåldern ligger i år på 66 år. Från 2026 höjs den till 67 år och där ligger den kvar till 2030. Prognosen är att riktåldern successivt stiger till 70 år för dem som är födda i slutet av 1990-talet och senare.

Källa: Pensionsmyndigheten