Nya pensionsregler 2026: Då kan du inte ta ut allmän pension

I Sverige har vi riktålder som pekar på när en individ bör ta ut sin pension. Med andra ord är det en pensionsålder då man kan börja ta ut pengar från det allmänna pensionssystemet.
Skulle du ta ut pengar tidigare än vad riktåldern indikerar kan det komma att kosta rejält då tumregeln är att den totala pensionsutbetalningen, allmän- och tjänstepension inräknat, minskar med omkring sex till sju procent – per år, om du tar ut pension tidigare än riktåldern.
I vissa fall kan detta resultera i en förlust på hisnande 80 000 kronor per år, före skatt. Mer om hur och när det kan ske har Nyheter24 skrivit om tidigare, vilket du kan läsa här.
Fakta: Så styr riktåldern din pension
Inkomstpension och premiepension kan du ta ut tidigast tre år före din riktålder. Det finns vissa undantag för dig som omfattas av övergångsregler.
Garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kan du tidigast få rätt till från och med din riktålder.
Tjänstepensionen påverkas inte av riktåldern. När du kan ta ut den beror på vilket tjänstepensionsavtal du tillhör.
Formellt införs definitionen "riktålder" först nästa år, men den har redan börjat att användas som begrepp, ett slags norm. Riktåldern ligger i år på 66 år. Från 2026 höjs den till 67 år och där ligger den kvar till 2030. Prognosen är att riktåldern successivt stiger till 70 år för dem som är födda i slutet av 1990-talet och senare.
Källa: Pensionsmyndigheten
Riktåldern höjs 2026 – du kan vara en av dem som påverkas
Nästa år höjs också pensionsåldern för när garantipension kan plockas ut av 67-åringar. Hur kommer det att påverka de individer som berörs och vad ska de tänka på?
För att ta reda på det har Nyheter24 varit i kontakt med Philip Berlin Jarhamn, analytiker på Pensionsmyndigheten.
I ett mejl till Nyheter24 redogör han för att åldersgränsen för rätt till grundskyddet, som ju sammanfaller med riktåldern, höjs från 66 till 67 år vilket innebär att personer måste vänta ett år till för att kunna få ut sin garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
”I vår nysläppta rapport ”Pensionsnormen i förändring” undersöker vi hur bland annat personer som får en väldigt stor del av sin inkomst från garantipensionen påverkas av en höjning av åldersgränsen. Det vi ser är att majoriteten av de som får en stor andel garantipension väljer att vänta till den nya åldersgränsen med att ta ut sin pension”, skriver han och fortsätter:
”De personerna som förväntas få garantipension behöver tänka på att garantipensionen avräknas mot inkomstpensionen som om den togs ut vid riktåldern och inte den faktiska uttagsåldern. Så om man gör ett tidigt uttag, innan riktåldern, får man en lägre total pension”.
Kommer andra personer att påverkas av riktåldern 2026?
”Precis som ovan så studerar vi detta i vår nysläppta rapport. Den visar att riktåldern är normdrivande, och därmed ändrar pensionsuttagsbeteendet till senare uttag även för dem som inte tar del av förmånerna knutna till riktåldern”, redogör Berlin Jarhamn för.
Dessa svenskar kan inte ta ut allmän pension 2026
Istället påverkar även höjningen av riktåldern exempelvis de personer som har sjukersättning och a-kassa, då de kan behålla ersättningen fram till månaden innan personen nått den nya höjda riktåldern.
Vissa andra kan inte ta ut någon allmän pension alls under 2026. Den stora frågan är dock: vilka?
Enligt Berlin Jarhamn är det en stor skillnad som väntar de som är födda på tidigt 1960-tal.
”För personer födda 1960 gäller också att det förhöjda grundavdraget börjar gälla från januari det år man fyller 68 år. För personer födda 1963 gäller att lägsta uttagsålder höjs till 64 års ålder, och de kan därmed inte ta ut allmän pension 2026”, slår han fast.
Funderar du på att ta ut pension? Gör detta först
Med bakgrund av detta finns därför ett antal saker du behöver ha i åtanke när 2026 närmar sig. Bland annat att riktåldern infördes på grunda av att medellivslängden ökar och därmed måste också pensionen räcka under flera år.
Således är riktåldern en rekommendation för när man bör ta ut sin pension och när man kan förvänta sig en godtagbar pensionsnivå.
”Pensionsbeslutet är alltid individuellt, och bör baseras på sina egna förhållanden. Funderar man på om man ska ta ut pension rekommenderas att göra en pensionsprognos”, skriver Pensionsmyndighetens Philip Berlin Jarhamn.