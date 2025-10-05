Hyran har rusat på tre år – här är kostar det mest just nu

Statistiska centralbyrån, SCB, kommer nu med en alarmerande rapport. Bostadshyrorna har ökat mer de senaste tre åren än under resterande år av det senaste decenniet. I tider då hyrorna justeras mer eller mindre varje år, och oftast i form av en hyreshöjning.
– I år höjdes hyrorna i landet i genomsnitt med 4,6 procent, säger Malin Sundberg, hyresstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.
Larmet: Hyrorna har skenat sedan 2022
Hyreshöjningen 2025 skrivs dock till 0,4 procentenheter lägre än den som genomfördes 2024. Men när det kommer till hyresförändringen de senaste tio åren så märks en rejäl skillnad. Inte minst de senaste tre åren, sedan hyresförändirngen 2022.
- 2017: Hyresförändring på 0,8 procent
- 2018: Hyresförändring på 1,1 procent
- 2019: Hyresförändring på 1,9 procent
- 2020: Hyresförändring på 1,9 procent
- 2021: Hyresförändring på 1,4 procent
- 2022: Hyresförändring på 1,7 procent
- 2023: Hyresförändring på 4,1 procent
- 2024: Hyresförändring på 5,0 procent
- 2025: Hyresförändring på 4,6 procent
Och visst är det i storstäderna den största skillnaden märks av. Där är hyrorna i regel högst i förhållande till övriga landet, även om hyror generellt varierar stort i olika delar av Sverige.
– Lägst är hyrorna i mindre kommuner, där de ligger under rikssnittet, säger Malin Sundberg.
Så mycket landar hyran på – här är det dyrast
För en trerumslägenhet, utifrån region, ser det ut som följande 2025:
- Stor-Stockholm: 10 139 kronor i hyra – en felmarginal på 173 kronor
- Stor-Göteborg: 8 907 kronor i hyra – en felmarginal på 215 kronor.
- Stor-Malmö: 10 432 kronor i hyra – en felmarginal på 249 kronor
- Övriga större kommuner: 9 218 kronor i hyra – en felmarginal på 106 kronor.
- Övriga mindre kommuner: 8 131 kronor i hyra – en felmarginal på 85 kronor.
I Sverige 2025 är snitthyran för en trerummare 9 118 kronor, enligt SCB:s kartläggning. Samtidigt går en tvårummare på 7 448 kronor i månaden och en enrummare 5 389 kronor. De lägenheter om fyra eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 11 624 kronor, rapporter myndigheten i pressmeddelandet.