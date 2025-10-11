Den 1 januari 2026 väntas skatten sänkas för dig som är eller blir 67 år. Här reder Nyheter24 ut vad som gäller och vad som ligger till grund för skattelättnaden.

Varje år räknas grundavdraget om och ett nytt prisbasbelopp börjar gälla. För år 2026 har summan avseende prisbasbelopp fastställts till 59 200 kronor. Detta av regeringen och förändringen väntas träda i kraft redan den 1 januari.

Men vad är då grundavdraget? Förenklat sagt så är det ett automatiskt avdrag som sänker skatten på inkomsten. Det som reglerar storleken på avdraget är din årsinkomst, som varje år räknas om med ett nytt prisbasbeloppet – som är en summa som alltid följer KPI, konsumentprisindex, och används exempelvis vid regleringar i socialförsäkringen och skatter. Ett grundavdrag behöver aldrig ansökas om att få, det är Skatteverket som räknar in det när skatten ska beräknas och dras av.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Grundavdrag och prisbasbelopp: Så skiljer du dem åt som pensionär

Vad är då skillnaden mellan grundavdrag och prisbasbelopp? Förenklat är grundavdraget ett skatteavdrag som minskar skatten på din inkomst per automatik. Prisbasbeloppet är istället ett index som varje år räknas om från KPI och fastställs av regeringen. Det är med andra ord en måttstock där olika nivåer fastställs i exempelvis pension och skatt.

”Det högre grundavdraget betyder att du betalar lägre skatt än tidigare. Det är medräknat i våra skattetabeller och räknas med automatiskt när din huvudutbetalare, det vill säga den som betalar ut den högsta inkomsten, drar av skatt på din pension. Du behöver alltså inte ansöka om att få det”, betonar Skatteverket på hemsidan.

Så har det förhöjda grundavdraget förändrats över tid Infördes 2009 för äldre med syftet att de som fyllt 65 år vid årets start skulle få sänkt skatt på sin pension. Trädde i kraft 1 januari 2009 och i regeringens proposition skrev man att man ville förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärer. ”För att förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärer föreslås i propositionen en skattelättnad för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Skattelättnaden lämnas genom att grundavdraget höjs vid taxerade förvärvsinkomster upp till ca 363 000 kronor för beskattningsåret 2009. Höjningen är störst för låga inkomster”, skrev regeringen då. Efter införandet har flera förändringar gjorts och det förhöjda grundavdraget har förstärkts i olika etapper.

Från och med 1 januari 2023 höjdes kravet från 65 till 66 år för att få ta del av det förhöjda grundavdraget.

Nästa gång en skärpning görs i det förhöjda grundavdraget är 2027. Då måste du ha fyllt 67 år vid årets ingång för att få ta del av det. Källa: Skatteverket och Regeringen

Sänkt skatt för dig som är eller blir 67 år 2026

2026 väntas alltså grundavdraget att höjas, vilket är till gagn för en viss grupp svenskar: de som fyller 67 år. Varför? Jo, mekaniken i det förhöjda grundavdraget för dig som fyller 67 år 2026 gör att du automatiskt kan räkna med en skattelättnad, något som är till gagn för alla som gått i pension eller valt att jobba vidare och bli jobbonärer.

Skatteverket redogör på den egna hemsidan att ett förhöjt grundavdrag gäller den som har fyllt 66 år vid inkomstårets ingång, det vill säga från och med året du fyller 67 år. Det innebär att om du är 66 år men fyller 67 under 2026, då berörs du av skattelättnaden. Med andra ord dig som är född mellan 1957 och 1959.