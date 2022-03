Värmerekord på flera orter

— Det har varit varmt i hela landet. Framför allt har vi temperaturer i mellersta och norra Norrland som är mycket över det normala, säger meteorolog Ida Dahlström.

Gävle och Delsbo var näst varmast med som mest 16,7 grader.

— För Delsbos del började mätningarna 1878 och det är den högsta marstemperaturen där sedan mätningarna startade. Det är tangerat rekord med 2007, säger Dahlström.

Rekord för mars slogs även i Kiruna, där mätningar gjorts sedan 1898, i Umeå som mätt sedan 1858 samt Örskär längs Upplandskusten, där mätningarna började 1937.

I Gäddede och Frösön var det den varmaste marsdagen sedan 1945 och i Storlien sedan 1881.

Vädret under de kommande dagarna blir fortsatt fint. Men värmen har kulminerat och svalare luft drar in under veckan.

— På tisdag kommer det in byar av snö och regn över mellersta delarna av landet, men i de båda landsändarna blir det fortsatt soligt väder.