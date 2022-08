Det högtryck som legat över landet kommer att brytas upp under måndagen. Det leder till att fler moln bildas och risken för regnskurar ökar, även om värmen håller i sig i Götaland och Svealand, berättar SMHI:s meteorolog Emma Härenstam.

– Det kommer ett skurpaket som rör sig norrut över Norrland, säger Härenstam.

Så blir vädret nästa vecka: Åska och regn

Temperaturerna kommer mellan måndag och torsdag ligga runt 25 grader i Svealand och Götaland och 15 grader i Norrland. På tisdag finns det dock chans till 25-gradig värme även i norr.

Under tisdagen och onsdagen finns det samtidigt risk för oväder i hela landet.

– Vi kommer kunna se inslag av åska, framförallt vid Västkusten och i Svealand. Och vid Västkusten kan det lokalt komma kraftiga regnskurar.

I slutet av veckan väntas temperaturerna sjunka ytterligare.

Då kommer hösten: "Det finns indikationer..."

– Det finns indikationer på att vi efter nästa vecka kommer ha temperaturer runt 20 grader. Men sommaren är inte slut för det, säger Emma Härenstam.

Vid fem av SMHI:s mätstationer är dock sommaren slut och man har i stället gått in i den meteorologiska hösten. Det innebär att platsen haft en dygnsmedeltemperatur på under tio grader fem dagar i sträck. Redan den 2 augusti blev det höst i Tarfala och den 5 augusti blev det höst i Stekenjokk, Katterjokk, Hemavan oh Blåhammaren.

Vanligtvis brukar hösten komma till stora delar av Norrland i början av september och i söder brukar det bli meteorologisk höst under andra halvan av september, enligt Emma Härenstam.