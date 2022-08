Under veckan har säkert den fuktiga och klibbiga luften inte gått dig obemärkt förbi. Till helgen kommer däremot den som längtat efter lite svalare brisar och vindar kunna pusta ut.

Men innan det blir det en något blötare historia, då ett kraftigt skyfall dundrar in över landet. SMHI har under fredagen utfärdat gula varningar – och det stora varningsområdet gäller framförallt landets södra delar.

– Sådana här väderlägen kan gå väldigt fort, med kraftiga startmoln som tornar upp sig, och kan ge kraftigt och rikligt med regn. Redan ikväll (fredag reds.anm) på eftermiddagen kan det bli rejält regnväder, säger Emma Härenstam, jourhavande meteorolog på SMHI till Nyheter24.

"Ovanligt varm sommar"

Regnvädret drar in redan på fredagseftermiddagen och förväntas hålla i sig in på lördagsförmiddagen. Detta gäller framför allt i västra Götaland, men redan under kvällen intensifieras vädret med kraftiga skurar och rör sig norrut under natten.

– Under lördagen är det fortsatt skurar i stort sett hela landet. I Götaland kommer det i efterhand att spricka upp i ett molntäcke och solen lär visa sig. Det blir lugnare väder på söndagen, men däremot fortsätter ett större regnväder hålla i sig i Västerbotten och i Norrbottens landskap, säger Härenstam.

I landet förväntas helgens temperatur ligga runt ungefär 18-20 grader när svalare luft pressar på från västfronten.

– Det kan kännas lite svalare eftersom vi nosat på trettio grader, men än är sommaren inte slut. Det har varit en ovanligt varm sommar. Det är nog många som tycker att det är lite välkommet med svalare och torrare luft efter regn, säger avslutar Härenstam.