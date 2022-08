Åldring lurad på sexsiffrigt belopp

Polisen i Borås fick under loppet av fyra timmar under fredagskvällen in flera anmälningar gällande åldringsbrott med försök till bedrägeri eller fullbordade bedrägerier.

Samtliga är personer födda på 1920- och 1930-talet varav en av dem lurades på ett sexsiffrigt belopp, uppger polisen till Borås Tidning.

Bedrägeriet har skett genom att någon kontaktat åldringarna via telefon och utgett sig för att vara från en bank, samt sagt att det var något fel på personens kort. Nästa steg har sedan varit att antingen föra över pengar via bankdosan eller att gärningspersonen ska göra ett hembesök.

Polisen har ingen misstänkt i nuläget men misstänker att det rör sig om en och samma gärningsperson och uppmanar nu äldre att inte ta emot någon i hemmet eller att lämna ut sina bankuppgifter.