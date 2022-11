Rekordlång sommar på många orter

— Det är onormalt sent på en hel del mätstationer, säger meteorologen Emma Härenstam på SMHI.

Höst, det blir det när medeltemperaturen har legat under tio grader under fem dygn i följd. På samma sätt bestämmer SMHI att det blir meteorologisk vinter när medeltemperaturen har varit noll eller lägre under fem dygn i sträck.

Rekordlång sommar

Emma Härenstam räknar upp orter som Visby och Hoburg på Gotland. SMHI har mätt temperaturerna där sedan 1859 respektive 1879 och aldrig tidigare har sommaren dröjt sig kvar till en vecka in i november. Inte heller på bland annat Landsort i Stockholms skärgård och i Borås har hösten varit lika sen som i år.

Emma Härenstam konstaterar att mild och fuktig luft från sydligare delar av Europa ligger bakom den kvardröjande sommaren i södra Sverige.

Sen vinter i norr

— När jag kikar framåt så ser det ut som fortsatt bakslag för hösten. I början på veckan kan vi få temperaturer uppåt 14 grader i delar av Halland och Skåne och upp till Kalmar på ostkusten.

Vintern startade för ett par veckor sedan i Norrbottens och Västerbottens fjällvärld. Den tog ett stort kliv österut runt den 20 oktober, men har sedan dess stått ganska stil. Dock råder meteorologisk vinter i till exempel Gällivare och vid Kiruna flygplats.

— Men även i norr är det varmare än normalt, säger Emma Härenstam.

