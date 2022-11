Enklare gå med i donationsregistret

Fakta: Donationsregistret Donationsregistret är ett viljeyttringsregister där man registrerar ja eller nej till att donera sina organ och vävnader efter sin död. Registret underlättar för vården i dialog med närstående när det finns en registrerad vilja om organfrågan skulle bli aktuell. En organdonator kan bidra till att rädda livet på upp till åtta människor. I Sverige är behovet av organ och vävnader betydligt större än tillgången. Källa: Socialstyrelsen

Totalt i år har hittills drygt 70 000 anmälningar gjorts till donationsregistret. Det är en av de högsta siffrorna sedan 2011 och högre än slutsiffran för de två senaste åren. Men lägre än 2019 då drygt 160 000 anmälde sig.

Den årliga kampanjveckan för att få fler att ta ställning till donation pågår till och med söndagen.

En vanlig vecka är det 400–800 personer som anmäler sig till donationsregistret, men under kampanjen brukar antalet öka betydligt. Förra året anmälde sig 11 000 under veckan, att jämföra med 7 500 hittills under årets kampanj.

Nytt är möjligheten att anmäla sig till registret via 1177:s sajt.

"Vi hoppas såklart på ännu fler anmälningar innan året är slut eftersom registret är en viktig del i utredningen när frågan om donation kan bli aktuell. Framförallt hoppas vi mycket på att många kommer att använda sig av möjligheten att anmäla sig till donationsregistret via 1177.se", säger Anna Aldehag, enhetschef på Nationellt donationscentrum, i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare går det bra att anmäla sig via Socialstyrelsens sajt.

Att man anmäler sig till donationsregistret innebär att man gör ett ställningstagande – meddelar om man säger ja eller nej till att donera organ och vävnader. Av de drygt 1,8 miljoner svenskar som i dag finns i donationsregistret är enligt Socialstyrelsen cirka 80 procent positivt inställda till att donera.