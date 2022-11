Expert om klimatfond: "Riktig utveckling"

Det är första gången som de rika länderna går med på att betala till de fattiga länderna för de skador och förluster som klimatförändringarna innebär. Inför mötet i Egypten var det få som trodde på något genombrott i frågan. Att den ens togs upp på dagordningen sågs som en seger.

— Det är en spännande utveckling. Vi ser inte så ofta klimatpolitikens landskap förändras så mycket som det gjort i dag. Det här är riktig utveckling, jag tror att det ändrar synen, även om det inte innebär jättemycket pengar till sårbara länder, säger Chris Field, som forskar kring klimatförändringar vid det amerikanska universitetet Stanford.

Nära omöjligt

Att klimatmötet tidigt på söndagen också i konsensus kunde klubba en överenskommelse i frågan är i det perspektivet än mer anmärkningsvärt.

— Det är överraskande. Hade du frågat mig för två veckor sedan hade jag sagt att det är nära nog omöjligt att nå en överenskommelse,

TT: Hur är det möjligt att det gick igenom?

— Min bild är att pressen från sårbara utvecklingsländer varit obeveklig. De har haft starka skäl baserade på bevis och arbetat med frågan i många år. Jag tror att argumentens vikt till slut haft sådan tyngd att de inte kunde ignoreras, säger Field.

Han ser det som viktigt för att förändra synen på klimatansvar. Det handlar om att inte bara bemöta klimatförändringarna genom de "traditionella mekanismerna kring lindring och anpassning", enligt honom.

EU och USA har tidigare varit motståndare, men EU gick till slut med på det om stödet gick till de mest sårbara länderna och till slut kunde även USA acceptera skrivelserna.

Oklart kring Kina

En fråga är synen på Kina, som klassas som ett utvecklingsland av FN.

— Jag tror att det är den svåra frågan. Kina är en enorm utsläppare, den (för närvarande) största globalt och den andra största genom tiderna. Jag tycker att Kina borde bidra till fonden, och att de i längden skulle tjäna på att klassas som ett utvecklat land i klimatsammanhang, även om de just nu skulle tjäna på att ses som ett outvecklat land, säger han.

Det finns inga fastlagda summor i överenskommelsen. En kommitté med representanter från 24 länder ska under det kommande året mejsla ut hur fonden ska byggas upp, vilka länder som ska bidra och vilka som ska vara mottagare, enligt The New York Times.

— De två stora frågorna är hur mycket pengar som hamnar i fonden, och hur den ska implementeras, säger Chris Field och fortsätter:

— Det som är komplicerat är att i Parisavtalet så finns ett tydligt uttalande att rika länder inte kan hållas ansvariga för de skador som fattiga länder drabbas av. Så det här måste implementeras i ett sammanhang där det inte handlar om traditionellt ansvarsutkrävande.