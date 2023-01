Musik kan minska stress under tuffa tider

Att en stunds musiklyssnande kan göra sinnet lättare och få stressnivåerna att dala är det nog många som skriver under på. Och det verkar fungera även under tider som innebär stora stora psykologiska prövningar såsom covid-19-pandemin, enligt en studie som utförts av forskare vid University of Vienna i Österrike.

Under en period av strikt lockdown fick 711 personer i Österrike och Italien uppskatta sin stressnivå och sitt humör via en app på telefonen, fem gånger om dagen under en veckas tid.

De fick även ange om de nyligen lyssnat på musik och i så fall av vilken sort (exempelvis glad, lugnande eller energigivande) och i vilket syfte (avslappning eller distraktion, till exempel).

Glada toner bäst

Resultaten, som publiceras i vetenskapstidskriften Jama Network Open, visar att musik i det dagliga livet var kopplat till både lägre nivåer av stress och förbättrat humör. Särskilt, föga förvånande, om musiken var av den gladare sorten.

Och, tvärtemot vad forskarna väntade sig, så var effekterna särskilt tydliga hos dem som hade förhöjda nivåer av kronisk stress.

"Det är en väl utförd studie vars resultat ger stöd för att musik kan påverka lyssnarnas känslor i en positiv riktning, även under perioder när det är tuffare i livet som under pandemin" skriver Petri Laukka, professor i psykologi vid Stockholms universitet, som forskar om bland annat musik och känslor, i en kommentar till TT.

Lättillgängligt verktyg

Eftersom det är en så kallad observationsstudie går det dock inte att slå fast ett orsakssamband, det vill säga att det verkligen var musiken som ledde till ett bättre mående, även om forskarna försökt korrigera för andra påverkansfaktorer.

En brist är också att deltagarna själva fick anmäla sig till studien, vilket kan ha gjort att de som deltog var särskilt musikintresserade. Det gör det svårt att dra slutsatsen att musik har samma positiva effekt för alla, påpekar Petri Laukka.

En styrka med studien är däremot att deltagarna fick rapportera hur de kände sig i stunden, och inte i efterhand vilket annars kan snedvrida resultaten.

Med tanke på att musik är tillgängligt för alla till nästan ingen kostnad alls, skriver forskarna bakom studien, så kan musiklyssnade ses som ett lättillgängligt verktyg för att hantera stress och humör i vardagen under tider av kris.