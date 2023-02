Tusentals fortfarande utan el efter stormen

Fakta: Vädervarningar Gul varning: Vädret kan få konsekvenser för samhället och innebära vissa risker för allmänheten. Störningar i en del samhällsfunktioner väntas. Orange varning: Kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten och allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner väntas. Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten. Omfattande störningar i samhällsfunktioner väntas. Källa: SMHI

Stormen Otto som drog in över Sverige på fredagskvällen har orsakat stora störningar i elnäten under natten. Men vinden avtar på lördagsmorgonen och SMHI har tagit bort sin orangea varning.

Under natten var över 11 000 hushåll strömlösa i stora delar av Götaland. Strax efter klockan 07 saknar fortfarande drygt 7 800 av Eons kunder ström, enligt energibolaget. Värst drabbat är Skåne där över 5 000 saknar ström.

— Vi har ett ansträngt läge. Vi hoppas att vi ska kunna åtgärda det här under dagen. Det är många träd som hamnat på ledningar. Vi måste därför plocka bort träd med maskin och dra upp nya ledningar. Målsättningen är att alla ska få tillbaka strömmen i kväll men flera kan vara strömlösa i morgon, säger Peter Hjalmar, regionchef för Eon Syd.

Som mest hade Eon under natten 16 000 kunder utan ström.

— Det har varit för farligt att jobba under natten. Först nu klockan 6 har vi kunnat gå ut och jobba.

Peter Hjalmar varnar dock allmänheten för att gå nära nedfallna ledningar.

— Är man ute och promenerar och ser en nedfallen ledning så ska man inte gå nära den utan rapportera den till oss, säger han.

Öresundsbron fick stängas

Den kraftiga vinden bidrog även till att Öresundsbron fick stängas och tågtrafik och färjor har ställts in. Även flygtrafiken drabbades.

Under lördagen är flera tåg fortsatt inställda i både Skåne och längs västkusten. Öresundstågen skriver på sin hemsida att trafiken enligt prognosen ska kunna återupptas vid 12-tiden. Även flera av SJ:s tåg är inställda under förmiddagen på sträckan mellan Göteborg och Malmö.

Ishalka orsakar trafikproblem

De orangea varningarna är borttagna, men under lördagen har SMHI fortfarande en gul varning i delar av norra Götaland och mellersta och sydvästra Svealand, då det finns risk för ishalka på vägarna med trafikproblem som följd. Prognosen gäller fram till klockan 10.

SMHI har även utfärdat en gul varning i Halland och nordvästra Skånes kust, där hård vind väntas orsaka högt vattenstånd.

Blåsigt i Skåne

Stormen Otto drog under fredagen in över stora delar av Götaland. Som blåsigast blev det i Skåne och upp längs västkusten. Kraftigast byvind noterade Hanö och Falsterbo med strax över 30 meter per sekund, enligt SMHI. Gränsen för orkan går vid 33 meter per sekund.

Öresundsbron öppnade åter för trafik strax före klockan 03, men vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över bron.

Det är den danska vädertjänsten som döpt stormen eftersom det är i Danmark som vinden väntades nå stormstyrka först, enligt SMHI.

Även färjor i Danmark och södra Norge har ställts in. I Skottland och nordöstra England orsakade ovädret större strömavbrott.