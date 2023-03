MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige

Miljöpartiets språkrör Per Bolund (MP) upprepar kravet på ett förbud mot kärnvapen i Sverige. Arkivbild. Foto: TT

Miljöpartiet vill ha garantier för att kärnvapen inte kommer att föras in i Sverige, varken i freds- eller krigstid. Den proposition om svenskt medlemskap i Nato som just nu behandlas i riksdagen är för otydlig om detta, anser språkröret Per Bolund.