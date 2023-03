Larm om misstänkt skottlossning i Stockholm – en skadad

Polisen fick sent under tisdagskvällen in ett larm om ljud som beskrevs som smällare och/eller skottlossning, det skriver polisen på sin hemsida.

Händelsen ska ha ägt rum i Vårby i södra Stockholm och när polisen väl anlände till platsen ska de ha påträffat en skadad person.

Händelsen verkar ha ägt rum utomhus

När Nyheter24 når polisen bekräftar de att man påträffat en skadad person på platsen.

– Förutom det vi gått ut på hemsidan så verkar det som att händelsen har ägt rum utomhus, säger Towe Hägg, presstalesperson hos Stockholmspolisen.

Hon tillägger att man förhåller sig till det som polisen på plats rapporterat in.

– Polisen som är på plats har initialt nämnt att det är en person som ska vara skadad, så det är vad vi förhåller oss till i nuläget.

Polisen har i nuläget inga ingående uppgifter om den skadade eller statusen hen befinner sig i.

Ärendet är rubricerat som mordförsök.