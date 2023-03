Svenskarnas skräp räcker jorden runt

Fakta: Så mycket återvanns 2022 Glas: 22,2 kilo per person Papper: 17,5 Plast: 9,0 Metall: 1,7 Källa: FTI

Under 2022 minskade återvinningen något jämfört med rekordåret 2021, ändå lämnades i snitt 50,4 kilo förpackningar per person in under fjolåret.

"Vi är bra på att återvinna i Sverige men vi kan bli ännu bättre. Vi ser att vi nu är tillbaka på mer normala insamlingsnivåer jämfört med rekordnivåerna som uppmättes under pandemiåren", säger Mikael Edenqvist, gruppchef på FTI.

De senaste fem åren har återvinningen av förpackningar samtidigt ökat med 15 procent. Sedan 2018 har 2,5 miljoner ton förpackningar i papper, plast, metall och glas lämnats till återvinning via någon av FTI:s stationer, eller fastighetsnära insamlingar.

"Det är fantastiskt att så många hushåll källsorterar sina förpackningar, det är en förutsättning för att de ska kunna återvinnas. Extra glädjande är det att insamlingen av plastförpackningar har ökat så mycket (22 procent)", säger Mikael Edenqvist.