10 pärliga vita viner som passar perfekt till påskbordet

1. Bourgogne Chardonnay J M Brocard, 2021

Varför ska du just köpa denna?

Detta vin är nog en av de tyngsta på listan till just påskbordet. Det smakar så ljuvligt och elegant och samtidigt som du får känna den goda, friska smaken så bryts fettet i maten av med hjälp av den härliga mineralen.

2. Trimbach Riesling, 2019

Varför ska du just köpa denna?

3. Von Winning Win Win Riesling Trocken, 2021

Varför ska du just köpa denna?

4. Jurtschitsch Langenlois Riesling, 2021

Varför ska du just köpa denna?

Det är ju någonting med vin från Österrike. Den här hittade jag faktiskt för flera år sedan efter att ha snöat in på just riesling från Österrike. Av de man provat skulle jag säga att denna alltid gör succé under både middagar och mingel då väldigt många börjar att köpa samma.