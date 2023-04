Rådet: Ha is i magen med sommardäcken

Fakta: Regler för vinterdäck Det är förbjudet att köra med dubbdäck mellan den 15 april och 1 oktober — om det inte är vinterväglag. Du måste köra med vinterdäck (dubbdäck eller friktionsdäck) mellan den 1 december och 31 mars om det är vinterväglag. Med vinterväglag menas att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen eller på vägrenen. Du får köra med dubbdäck från den 1 oktober till 15 april. Du får köra med friktionsdäck året runt, men det är inte att rekommendera. På vissa gator eller vägsträckor kan det råda förbud mot dubbdäck.

Varje höst och vår ska landets bilägare byta till däck som är anpassade för den kommande säsongen. Dubbdäck är förbjudna efter den 15 april – med vissa undantag.

— Dubbdäck får användas om hela eller en del av vägbanan är belagd med is eller snö. Om kylan håller i sig, eller om man ska åka till en plats där man kan förvänta sig att det råder vinterväglag, begår man ingen förseelse genom att behålla dubbdäcken på efter den 15 april, säger Stjernvall på M Sverige (tidigare Motormännens riksförbund).

Till skillnad från höstens byte till vinterdäck finns ingen brytpunkt för vinterdäck utan dubb. Men det kan vara dumt att vänta ända in i kaklet med att byta till sommardäck.

Pendlande temperaturer

Carl-Erik Stjernvall nämner temperaturer på tre–fem plusgrader som ett bra riktmärke. Är temperaturen i allmänhet lägre kan vinterdäcken gott sitta kvar – och vice versa.

Kruxet är att våren har en tendens att bjuda på bakslag i form av snö och temperaturer under nollan, samtidigt som temperaturerna under dygnet kan befinna sig både under och över tre–fem plusgrader.

Stjernvall säger att beslutet att skifta till sommardäck ska baseras på vilka tider på dygnet som bilen oftast används, och att det är bra att vara medveten om att däcken har sämre grepp om de används när det egentligen är för kallt eller varmt.

— Vinterdäck är generellt sämre på både våta och varma vägbanor. Sommardäck blir hårdare när det är kallt vilket kan leda till längre bromssträcka, de är också dåliga på att hantera halka som lätt uppstår på broar eller i skuggiga skogspartier. Det är därför viktigt att hålla avstånden till andra fordon, och iaktta extra försiktighet.

"Ha is i magen"

Däckbytet på våren blir ofta ett tillfälle att köpa nya sommardäck. Däckverkstäderna inspekterar ofta sommardäcken inför montering, och informerar vanligtvis kunden om exempelvis mönsterdjupet är lägre än rekommenderade tre millimeter.

Carl-Erik Stjernvall avråder från att nappa i stunden på däckverkstadens förslag på nya sommardäck, och tycker att det kan vara klokt att ha is i magen.

— Däckverkstaden kanske inte är helt opartisk när den rekommenderar ett märke, eftersom den kan ha olika marginaler på olika däck. Därför ska man göra sin läxa och ta del av oberoende tester, säger han.

— Står man där med sommardäck som är obrukbara, då är det bäst ändå att man rullar tillbaka hem på vinterdäcken och sedan sätter sig i lugn och ro och sätter sig in i ämnet.

Tipset till latmaskarna

Han medger att alla inte är intresserade av att göra omfattande research om olika däckmärken, och har därför ett enkelt tips till dem utan större kunskap som vill bestämma sig på plats.

— Ett riktmärke för latmaskar kan vara att välja ett däckmärke man känner igen och som har funnits i branschen ett tag. Sådana tillverkare har vanligtvis bra däck.

Stjernvall uppmanar bilägare att vara särskilt uppmärksamma på att kinesiska däck kan ha egenskaper som gör dem mindre säkra.

— Det går inte att säga att alla asiatiska däck är dåliga, det finns exempel på märken som har tagit sig upp i premiumsegmentet. Däremot är merparten av de usla däcken kinesiska, så det finns ändå någon sorts sanning i ett sådant påstående.