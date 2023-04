SD: Måste diskutera beväpnade vakter

Pojken som fritogs under dramatiska former på torsdagsförmiddagen är enligt uppgift dömd för mord och har gängkopplingar. Fritagningen ska ha skett under vapenhot.

— Det är utomordentligt allvarliga uppgifter, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I februari fritogs en grovt gängkriminell man vid ett sjukhusbesök i Norrköping. Han är fortfarande på fri fot.

TT: Behöver säkerheten öka vid den här typen av transporter?

— Det utesluter jag verkligen inte. Det är uppenbarligen så att i två fall på kort tid har grovt kriminella personer fritagits under väldigt farliga former. Det är en helt oacceptabel situation, säger Strömmer.

Beväpnade vakter

Enligt SD:s rättspolitiske talesperson Richard Jomshof är säkerheten kring fångtransporter inte tillräcklig.

Han är helt övertygad om att regeringen kommer att agera efter det som hänt.

— Vi måste hantera det. För det är helt orimligt att den här sortens fritagningar sker, säger Jomshof.

— Det är klart att vi måste se över alla rutiner. Är det rimligt att personalen som sköter transporterna är obeväpnad?

Han anser att frågan om beväpning måste diskuteras.

Jomshof ifrågasätter också om vissa fångar alls ska ges permissioner för sådant som vårdbesök.

— Om det innebär att personerna riskerar att bli fritagna och att den personal som transporterar de här individerna riskerar att dödas – det är klart att vi måste ta en diskussion kring det.

"Kan ske igen"

Gunnar Strömmer uppger att han ska följa upp frågan om fritagningarna med Kriminalvården.

— Jag utesluter inga åtgärder överhuvudtaget, säger han.

— Men först måste vi få analysera frågan noga, ta del av vad Kriminalvården själva säger om det här utsatta läget och sen återkomma med slutsatser.

Jomshof anser att frågan om skärpt säkerhet är brådskande.

— Det har skett två gånger under kort tid, och med det grova våld som finns ute i samhället kan vi misstänka att det kan ske igen.