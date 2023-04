Livsfarligt när unga sniffar torrschampo

Fakta: Gasen är boven Det är framför allt drivgasen i torrschampoflaskan som är farlig. Att andas in drivgaser ger upphov till berusning genom att påverka nervcellerna i hjärnan. De påverkar också signalsystemet som finns i hjärtat. Drivgaser finns också i bland annat hår- deo- och doftsprayer. Ett akut hjärtstopp kan hända när som helst oberoende av hur mycket gas man andas in. Förutom drivgas finns också ett pulver i torrschampot som kan fastna i de små luftvägarna och ge lungskador. Källs: Läkemedelsverket

Under våren har det på flera håll i landet uppmärksammats att unga låser in sig på offentliga toaletter och andas in torrschampo för att bli berusade. Det är drivgasen i schampot som påverkar hjärnan och ger en berusningskänsla.

— Det här är en riktigt dålig idé. Att andas in torrschampo kan i värsta fall leda till att hjärtat stannar redan första gången man testar det, säger Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen.

Gasen i torrschampot påverkar det elektriska signalsystemet i hjärtat och kan leda till hjärtstillestånd. Förutom gasen innehåller torrschampo ett pulver med partiklar som kan ge skador på lungorna.

I Luleå dog en 14-åring i måndags efter att, enligt hennes familj, ha boffat torrschampo i skolan. I torsdags fördes två barn vid en annan skolan i kommunen till sjukhus efter en händelse. En av dem är allvarligt skadad. Det är ännu inte känt vad som ligger bakom den händelsen.

På stadsbiblioteket i Luleå stängdes redan i februari fyra toaletter tillfälligt efter att personalen upptäckt att besökare boffat där och hittat tomma torrschampoflaskor på golvet.

"Förödande"

Polisen och kommunen höll under fredagen en pressträff där man varnade för boffning och dess konsekvenser. Enligt Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan i Luleå, är det dock inte ett utbrett problem.

— Men konsekvenserna är förödande och därför behöver detta uppmärksammas, säger hon på pressträffen.

Berusningen efter att ha andats in torrschampo försvinner snabbt, den håller bara i sig ett par minuter. Det gör att det kan vara svårt att veta om ett barn eller ungdom har testat det. Tecken på att det används kan till exempel vara att man hittar tomma torrschampoflaskor eller att det snattats i butiker på orten.

På de platser där man hör talas om att det pågår ett missbruk med torrschampo eller liknande bör olika aktörer som skola, fritidspersonal och eventuellt polis mobilisera för att stävja det, tycker Erik Lindeman.

Ring 112

Förutom det akuta hotet med hjärtstillestånd, löser gasen upp fettet runt nervcellerna vilket kan leda till skador på nervsystemet som inte försvinner. Det kan bland annat ge demensliknande symtom.

— Den som befinner sig nära någon som svimmar eller tappar medvetandet ska genast ringa 112 och ge första hjälpen. Erfarenheten säger tyvärr att det ofta är svårt att få i gång ett hjärta som stannat under de här omständigheterna, säger Erik Lindeman.