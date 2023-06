Misstänks ha lurat till sig 300 000 av a-kassan

Mannen som är i 30-årsåldern anmäldes av Unionens arbetslöshetskassa under våren 2021. Han hade då rapporterat sig som arbetslös under nästan ett och ett halvt års tid, trots att han under tidsperioden hade jobbat motsvarande drygt 352 arbetsdagar, först på ett vaktbolag och senare inom polisen i Göteborg, skriver tidningen.

Mannen, som nekar till brott, fick sammanlagt ut nästan 300 000 kronor under tidsperioden – pengar som Unionen nu vill att han betalar tillbaka.

I förhör hävdar han att han försökte rapportera sig som arbetslös i 25 procents omfattning, i stället för 100 procent, men att han inte lyckades fylla i rätt på hemsidan.

— I deras system så går det inte att skriva in vissa saker så jag har ringt till deras kundtjänst och bett om hjälp. Vilket de har hjälpt mig med. Jag ringde ju kundcenter och bad om hjälp varenda månad nästan, säger mannen enligt GP.

Han hävdar vidare att kundtjänsten inte hjälpte honom att ändra till rätt uppgifter i tidrapporten, eller sett till att det kommit in rätt uppgifter till handläggaren.