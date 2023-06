Sommarjobbet kan ge dig pension – livet ut: "Ganska bra utdelning"

Är du en av alla ungdomar som ska sommarjobba? Eller har du kanske redan börjat ditt allra första sommarjobb?

När man går in i ett sommarjobb som ung person är det inte alltid helt lätt att hålla koll på vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare.

Om du som 16-årig sommarjobbare lyckas få ihop en årsinkomst på 22 208 kronor, så har du automatisk rätt till en inkomstpension och premiepension på 660 kronor – livet ut. Detta skriver den Svenska Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Sommarjobba och tjäna pension

De skriver vidare att den som sommarjobbar och kommer upp i detta belopp, före skatt, också får en pensionsrätt.

– Du som sommarjobbar och får en årsinkomst på minst 22 208 kronor får en pensionsrätt på 17,21 procent av lönen. Många sommarjobbare känner nog inte till att man kan tjäna in pengar till sin pension även på relativt låga inkomster. De flesta kanske tänker att det är bättre att tjäna mindre än tröskelvärdet för att börja betala skatt, men då missar man alltså pensionsavsättningar, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten i pressmeddelandet.

I jämförelse så hade 143 342 personer i åldrarna 15-19 år pensionsrätt för 2022 och en årsinkomst på 70 632 kronor. Det innebär att de får cirka 2 100 kronor mer per år, under resten av livet.

– Många unga sommarjobbar och jobbar helger under flera år, den som har en genomsnittlig inkomst för en ungdom under tre år ökar sin pension med drygt 500 kronor per månad livet ut. Det är en ganska bra utdelning för den som kanske inte visste att den fanns.

Enligt myndigheten ökar den genomsnittliga inkomsten från just sommarjobb och helgarbete pensionen med omkring 2 100 kronor per år, livet ut.